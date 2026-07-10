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Haos u Eliti! Maja izlomila i pobacala sve Stanijine stvari, obezbeđenje napravilo živi zid

Haos u Eliti! Maja izlomila i pobacala sve Stanijine stvari, obezbeđenje napravilo živi zid

Autor Marina Cvetković
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Tokom emisije "Gledanje snimaka", Maja Marinković i Stanija Dobrojević su se sukobile, a situacija je potom eskalirala.

Maja izlomila i pobacala sve Stanijine stvari, obezbeđenje napravilo živi zid Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Napetost koja je tinjala tokom emisije “Gledanje snimaka” u Eliti 9, kulminirala je u žestokom sukobu Maje Marinković i Stanije.

U naletu bijesa, Maja je ušla u sobu Odabranih, razbacala, cijepala i lomila Stanijine stvari po prostoriji, dok je Asmin sve vrijeme pokušavao da je smiri i spreči da situacija preraste u još veći incident.

Pogledajte ovu scenu:

Maja Marinković baca i lomi Stanijine stvari
Izvor: Youtube / Zadruga

Nakon žestoke rasprave i razmene teških riječi, Maja je bijesno uletjela u sobu gdje se nalazila Stanija, a zatim je u naletu bijesa počela da razbacuje njene stvari po prostoriji. 

Situacija je u jednom trenutku zapretila da potpuno izmakne kontroli, zbog čega je Asmin Durdžić odmah prišao Maji u pokušaju da je smiri i spriječi još veći incident. On ju je sve vrijeme umirivao i pokušavao da je odvede od Stanije, dok su ostali učesnici sa nevjericom posmatrali dramatične scene koje su se odvijale pred njihovim očima.

Ostaje da se vidi kako će se njihov odnos razvijati do kraja rijalitija i da li će sukob dobiti novi epilog, budući da tenzije između Maje, Stanije i Asmina iz dana u dan postaju sve veće.

Prisjetimo se kako je izgledao susret ljutih suparnica kada je Stanija ušla:

(Kurir / MONDO)   

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Tagovi

Maja Marinković Stanija Dobrojević Elita 9

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