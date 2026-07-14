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"Ti opasni momci su najveće dase, daju bakšiš": Pjevač raskrinkao Milicu Todorović, pa otkrio kakav je njen partner

"Ti opasni momci su najveće dase, daju bakšiš": Pjevač raskrinkao Milicu Todorović, pa otkrio kakav je njen partner

Autor Dragana Tomašević
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Žarko Gligić nastupao na proslavi rođenja sina Milice Todorović, na fešti koju su roditelji držali u tajnosti

Pjevač raskrinkao Milicu Todorović, pa otkrio kakav je njen partner Izvor: TikTok/fferdoo

Pjevač Žarko Gligić privukao je pažnju javnosti kada je pevao na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović. Žarko je na druženju s medijima povodom izlaska nove pjesme, riješio da progovori o detaljima tajnog veselja koje je organizovao otac bebe kog Milica Todorović krije od javnosti.

Žarko je priznao da je iskoristio interesovanje publike i javnosti koje je zadobio kada je pjevao kod njih na proslavi.

- Našao sam se u žiži javnosti kada sam kod Milice Todorović pjevao na rođenju sina, tada je sve eskaliralo i medijski sam bio ispraćen. To mi je bila dobra odskočna daska. Milica nije bila tu te večeri, inače pjevam ja dugo njima, tom društvu na slavljima. To mi je drago i čast mi je - rekao je Gligić, pa nastavio:

- Ljudi vezuju njih za podzemlje, ali svi ti opasni momci to su dase koje uvijek ispoštuju sve i uvijek se dobro prođe kod njih na slavljima i nema nikakvih problema kod njih. Oni uvijek daju dobar bakšiš, kada je rođenje i veselje uvijek dobro časte - priznao je pevač.

Na pitanje da li mu je neko zamjerio što se oglašavao s obzirom da je Milica Todorović detalje slavlja držala u tajnosti, pjevač kaže:

- Niko mi nije zamjerio što sam se oglašavao, tako se namjestilo. Ja sam tu pozvan kao pjevač. Tek sam te večeri saznao da se to taji, nema problema, ja sam čovjek koji će da ispoštuje.

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Tagovi

Žarko Gligić milica todorović dečko

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