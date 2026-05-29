Milica Todorović se prvi put pojavila u javnosti nakon porođaja na koncertu Marije Šerifović.
Pjevačica Milica Todorović pojavila se u javnosti prvi put nakon što je postala majka i dobila sina i to na koncertu koleginice Marije Šerifović u Sava Centru.
Milica se mesecima nalazila u potpunoj medijskoj ilegali nakon velikog skandala koji je izbio kada se saznalo da je otac njenog djeteta oženjen.
Prvo pojavljivanje i izjava Milice Todorović nakon skandala i porođaja: Evo kako se oseća i kad se vraća nastupima
Za ovo premijerno pojavljivanje, pjevačica je izabrala elegantnu i svedenu potpuno crnu odjevnu kombinaci. Milica na nije došla sama, najveću podršku pružile su joj sestre, sa kojima je nasmejana pozirala okupljenim fotoreporterima.
"Pustite me da sada uživam. Odlično sam, hvala Bogu. Super sam se snašla, ali ne bih sada o tome. Prvi put sam kod Marije na koncertu i mnogo sam srećna jer obožavam kada ona pjeva strane pjesme", rekla je ona i otkrila da li bi zapevala sa Marijom.
"Pa što da ne, uvek sam za pjesmu".
"Nisam se uželjela ovakvih događaja, lijepo mi je kod kuće", istakla je ona.
Milica se u jednom trenutku našalila i obratila majci.
"Mama, spasi me. Reci im da me ne pitaju ništa i da me puste da uživam".
