logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo pojavljivanje i izjava Milice Todorović nakon skandala i porođaja: Evo kako se oseća i kad se vraća nastupima

Prvo pojavljivanje i izjava Milice Todorović nakon skandala i porođaja: Evo kako se oseća i kad se vraća nastupima

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Milica Todorović se prvi put pojavila u javnosti nakon porođaja na koncertu Marije Šerifović.

Prvo pojavljivanje i izjava Milice Todorović nakon skandala i porođaja Izvor: MONDO

Pjevačica Milica Todorović pojavila se  u javnosti prvi put nakon što je postala majka i dobila sina i to na koncertu koleginice Marije Šerifović u Sava Centru.

Milica se mesecima nalazila u potpunoj medijskoj ilegali nakon velikog skandala koji je izbio kada se saznalo da je otac njenog djeteta oženjen.

Pogledajte kako izgleda Milica:

Za ovo premijerno pojavljivanje, pjevačica je izabrala elegantnu i svedenu potpuno crnu odjevnu kombinaci. Milica na nije došla sama, najveću podršku pružile su joj sestre, sa kojima je nasmejana pozirala okupljenim fotoreporterima.

Pogledajte

00:43
Milica Todorović stigla sa sestrama na koncert Marije Šerifović: Prvo pojavljivanje na javnom dogadjaju nakon trudnoće
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Pustite me da sada uživam. Odlično sam, hvala Bogu. Super sam se snašla, ali ne bih sada o tome. Prvi put sam kod Marije na koncertu i mnogo sam srećna jer obožavam kada ona pjeva strane pjesme", rekla je ona i otkrila da li bi zapevala sa Marijom.

"Pa što da ne, uvek sam za pjesmu".

"Nisam se uželjela ovakvih događaja, lijepo mi je kod kuće", istakla je ona.

Milica se u jednom trenutku našalila i obratila majci.

"Mama, spasi me. Reci im da me ne pitaju ništa i da me puste da uživam".

Poslušajte cijelu izjavu Milice Todorović:

Pogledajte

01:23
Prva izjava Milice Todorović nakon skandala i porodjaja: Otkrila kako se oseća i kad se vraća nastupima
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

milica todorović Marija Šerifović koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ