"Novak Đoković mi rekao da siđem s bine": Pomogao joj kad je bilo najteže, a Milica otkrila pikanterije s njegove svadbe

Milica Todorović je istakla da joj je teniser pomogao u najtežem životnom trenutku

Izvor: YouTube/Jay Shetty Podcast/MONDO

Pjevačica Milica Todorović, koju smo juče imali priliku prvi put da vidimo u javnosti otkako se ostvarila u najljepšoj ulozi, na koncertu Marija Šerifović, više puta je isticala da joj je najbolji srpski teniser Novak Đoković pomogao u teškim životnim trenucima, kada se borila sa anksioznošću.

Milica je kazala da ju je oduvijek zanimao duhovni razvoj, te priznala da se borila sa emocijama, a da je o tome razgovarala i sa Đokovićem.

"Mislim da nikada nije kasno da se nauči nešto novo. Mene je oduvijek kopkao taj duhovni razvoj, zanima me zašto se dešava sve ovo oko nas. Kao, na primjer, zašto su ljudi pomalo zli?! Ja radim na tome da mi je važno da sam u miru sa samom sobom i to je najveće bogatstvo. Ja sam i sa Novakom mnogo puta pričala o tome, pitala sam ga: 'Kako, brate mili?'. Toliko mi je divnih savjeta dao, prosto je nevjerovatan taj njegov mentalni sklop. Toliko je godinama radio na sebi da ne može ništa da ga omete... Meni je drago što sam izašla u javnost i rekla da imam problem, da nije sramota imati problem i ići kod psihoterapeuta. Više mi je bio pun kofer svega, ali mi je drago što sam javno rekla da se malo ova nacija... Licemjerni smo. Svi se nešto prave ludi, kao: 'Ja sam super', a ovamo nešto drugo", rekla je Milica, a potom dodala:

"Prošle godine otkazala sam cijelu turneju, to je bilo jako teško! Svi su burno reagovali. Nijesam ja komunicirala sa njima, već moj menadžer Marko. Pokušavala sam da im objasnim da se psihički ne osjećam dobro i da ne želim da po svaku cijenu nastupam jer sam u dubini duše bila tužna, a nijesam znala zašto. Mislim da sam jedina pjevačica koja je otkazala cijelu turneju. Neće svijet stati ako je Milica otkazala turneju! To su veliki penali, ali bih voljela da ljudi shvate da je zdravlje na prvom mjestu. Da nijesam tog ljeta otkazala turneju, možda sada ne bih sjedjela ovdje", rekla je u emisiji "Premijera – Vikend specijal".

Pjevačica Milica Todorović nekoliko puta do sada pjevala je na slavljima porodice Đoković, a jedno posebno pamti. Riječ je o vjenčanju Novak Đoković i Jelena Đoković, održanom 11. jula 2014. godine.

"Jao, što bi bilo lijepo da pjevam Novaku"

Čast da nastupi pred odabranim zvanicama na gala svadbenoj proslavi najboljeg tenisera svijeta pripala je, između ostalih, i Milici Todorović. Gostujući u emisiji "Zvezde Granda Specijal", pjevačica je ispričala kako je dobila poziv za nastup koji, kako kaže, nije mogla ni da zamisli.

"Bila sam u Hrvatskoj, imala turneju, bila sam u jeku popularnosti, sve je gorjelo. Peti dan, umorna... Sjedim u nekom kafiću, moj bend, sestra, zet... Na TV-u Nole igra neki turnir. Ja gledam, ovoga mi krsta, i kažem: 'Jao, on se ženi za pet dana', i kažem sestri: 'Jao, zamisli, što bi bilo lijepo da ja pjevam Novaku, čovječe'. To sam rekla bukvalno kao dijete, poslala tu frekvenciju, vibraciju u univerzum. Kunem se, u roku od minut, ako ne i manje, zvoni mi telefon, Miša Mijatović me zove. Gledam u telefon, mislila sam da me sigurno zove za neku tezgu. Ma, ne mogu to da radim, te zabave, fokusirala sam se na klubove...", prisjetila se Todorović.

"Kaže on meni: 'Nemaš slobodan dan? Zamolili su me Đokovići da te pitam da li bi im pjevala na svadbi?'. Ja rekoh: 'Molim?! Hajde ponovi mi, molim te'. Kaže on: 'Razmišljali su ko bi im pjevao na svadbi, izabrali su tebe, dopada im se tvoja energija i tvoja spontanost, to što nemaš mrlje u karijeri...'. Ja kažem menadžeru: 'Sve otkazuj!'. To je bilo uzbuđenja, ekskurzija, ma, svašta je bilo."

Vidi opis "Novak Đoković mi rekao da siđem s bine": Pomogao joj kad je bilo najteže, a Milica otkrila pikanterije s njegove svadbe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VIRGINIE LEFOUR / Belga Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na pitanje voditelja kako je bilo na svadbi, pjevačica je rekla:

"Novaka nijesam poznavala odranije, tada sam ga upoznala, ali sam osjećala njegovu energiju. Ja sam nekako znala da sa tom njegovom energijom i tom Jeleninom smirenošću to ne može da bude sve po notama, znaš. To je bila jedna jako lijepa zabava, u dvije večeri se to dijelilo... Stvarno je bilo lijepo iskustvo. Kada mi je rekao: 'Siđi s bine, daj onu "Tri čaše"', rekla sam sebi: 'Vau! Da li se ovo dešava meni?!' To prijateljstvo traje i dan-danas", pričala je Milica za Kurir.