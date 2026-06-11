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Milica Todorović zaustavila nastup, pa ušla u raspravu sa publikom: "Što si došao u klub?"

Milica Todorović zaustavila nastup, pa ušla u raspravu sa publikom: "Što si došao u klub?"

Autor Ana Živančević
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Milica Todorović se vratila na scenu nakon porođaja i izazvala haos na svirci.

Milica Todorović zaustavila nastup, pa ušla u raspravu sa publikom: "Što si došao u klub?" Izvor: TikTok/fferdoo

Pjevačica Milica Todorović posle duge pauze zbog porodjaj, vratila se poslu i na prvoj svirci napravila haos. Ona je u jednom klubu prekinula nastup, pa se obratila momcima koji su bili u publici sa važnim zahtjevom za njih.

"Brate, kaži mi, ja ne mogu da gledam ovo. Kaži mi", rekla je ona kada je nastala neprijatna tišina.

"Pa ti ne voliš pjesmu, pa što si došao u klub?"

Ona se onda kroz smijeh obratila i njegovom društvu:

"A vi ste ga doveli na silu, a on tipa roker, jel? Aaaa, okej, okej."

Milica im je sa acene zatim suflirala da želi da vidi kako se provode.

"Momci, momci! Malo nešto, veselje, veselje!"

@fferdooMica luda 🔥.#milicatodorovic#balkan#viral#fyp#tomislavgrad♬ izvorni zvuk - ferdo

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

milica todorović nastup klub

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