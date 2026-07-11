Lepa Brena uživa u društvu bivše ljubavnice pjevača: Evo kako se provode na moru, podijelile fotografiju

Lepa Brena uživa na odmoru sa bivšom ljubavnicom Miroslava Ilića, Mirjanom Antonović.

Izvor: Instagram printscreen

Lepa Brena podijelila je sa pratiocima detalje svog "odmora iz snova" i pokazala da joj za opuštanje nije uvijek potrebna luksuzna jahta, već da joj savršeno prija i vožnja u običnom, manjem čamcu.

Ipak, njena saputnica je otkrila ko joj zapravo pravi društvo na vodi. Naime, u pitanju je Mirjana Antonović, javnosti poznata kao bivša ljubavnica Miroslava Ilića. Mirjana je njihovu zajedničku fotografiju sa rijeke podijelila na Fejsbuku i tako otkrila javnosti gdje uživa sa balkanskom zvijezdom.

"Brena i ja šetamo kraj mora kod mene u Čalstonu", napisala je kratko.

Podsjetimo, Devin Antonović je nedavno uživao je na večeri sa Lepom Brenom. Ovaj zanimljiv susret zabilježila je Devinova majka, Mirjana Antonović, koja je inače bliska prijateljica slavne pjevačice.

Mirjana je zajedničku fotografiju svog sina i muzičke zvijezde podijelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic