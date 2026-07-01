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Brena se sa porodicom baškari za sve pare! Ona uživa u šampanjcu, a Boba i Viktor okruženi jahtama

Brena se sa porodicom baškari za sve pare! Ona uživa u šampanjcu, a Boba i Viktor okruženi jahtama

Autor Đorđe Milošević
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Njih dvojica su zabeležili ovaj trenutak fotografišući se na pučini, dok su se svuda oko njih mogle videti jahte.

Brena se sa porodicom baškari za sve pare! Izvor: Instagram printscreen

Nakon perioda provedenog u Sjedinjenim Američkim Državama, poznata pevačica Lepa Brena spakovala je kofere i uputila se ka Evropi. Njena sledeća destinacija je Italija, gde se trenutno nalazi njena porodica i gde planira da im se pridruži.

Boravak u Americi obeležio je jedan zanimljiv susret, budući da se pevačica tamo susrela sa Devinom, vanbračnim sinom poznatog pevača Miroslava Ilića.

Nakon obaveza i vremena provedenog preko okeana, Brena je odlučila da putovanje učini maksimalno komfornim. Sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila je fotografiju iz aviona, pokazavši kako leti biznis klasom i pritom opušteno uživa u čaši šampanjca.

Sa druge strane, muški deo porodice Živojinović uveliko uživa u morskom ambijentu. Viktor Živojinović je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svojim ocem, Bobom Živojinovićem.

Njih dvojica su zabeležili ovaj trenutak fotografišući se na pristaništu, dok su se svuda oko njih mogle videti jahte.

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Tagovi

Lepa Brena italija

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