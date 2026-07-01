Njih dvojica su zabeležili ovaj trenutak fotografišući se na pučini, dok su se svuda oko njih mogle videti jahte.

Izvor: Instagram printscreen

Nakon perioda provedenog u Sjedinjenim Američkim Državama, poznata pevačica Lepa Brena spakovala je kofere i uputila se ka Evropi. Njena sledeća destinacija je Italija, gde se trenutno nalazi njena porodica i gde planira da im se pridruži.

Boravak u Americi obeležio je jedan zanimljiv susret, budući da se pevačica tamo susrela sa Devinom, vanbračnim sinom poznatog pevača Miroslava Ilića.

Vidi opis Brena se sa porodicom baškari za sve pare! Ona uživa u šampanjcu, a Boba i Viktor okruženi jahtama Vila Lepe Brene u Majamiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: viktorernest / Instagram Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Nakon obaveza i vremena provedenog preko okeana, Brena je odlučila da putovanje učini maksimalno komfornim. Sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila je fotografiju iz aviona, pokazavši kako leti biznis klasom i pritom opušteno uživa u čaši šampanjca.

Sa druge strane, muški deo porodice Živojinović uveliko uživa u morskom ambijentu. Viktor Živojinović je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svojim ocem, Bobom Živojinovićem.

Njih dvojica su zabeležili ovaj trenutak fotografišući se na pristaništu, dok su se svuda oko njih mogle videti jahte.