Njih dvojica su zabeležili ovaj trenutak fotografišući se na pučini, dok su se svuda oko njih mogle videti jahte.
Nakon perioda provedenog u Sjedinjenim Američkim Državama, poznata pevačica Lepa Brena spakovala je kofere i uputila se ka Evropi. Njena sledeća destinacija je Italija, gde se trenutno nalazi njena porodica i gde planira da im se pridruži.
Boravak u Americi obeležio je jedan zanimljiv susret, budući da se pevačica tamo susrela sa Devinom, vanbračnim sinom poznatog pevača Miroslava Ilića.
Brena se sa porodicom baškari za sve pare! Ona uživa u šampanjcu, a Boba i Viktor okruženi jahtama
Vila Lepe Brene u Majamiju
Nakon obaveza i vremena provedenog preko okeana, Brena je odlučila da putovanje učini maksimalno komfornim. Sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila je fotografiju iz aviona, pokazavši kako leti biznis klasom i pritom opušteno uživa u čaši šampanjca.
Sa druge strane, muški deo porodice Živojinović uveliko uživa u morskom ambijentu. Viktor Živojinović je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svojim ocem, Bobom Živojinovićem.
Brena se sa porodicom baškari za sve pare! Ona uživa u šampanjcu, a Boba i Viktor okruženi jahtama
Njih dvojica su zabeležili ovaj trenutak fotografišući se na pristaništu, dok su se svuda oko njih mogle videti jahte.