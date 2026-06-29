Svadba Lepe Brenе i Bobe Živojinovića iz 1991. godine bila je pravi muzički i teniski događaj, sa brojnim poznatim licima i luksuznim detaljima.

Izvor: MN Press

Balkanska muzička zvezda Lepa Brena i proslavljeni teniser Boba Živojinović uživaju u skladnoj bračnoj zajednici više od tri decenije. Njihovo stajanje na ludi kamen i danas se prepričava kao jedan od najraskošnijih i najprestižnijih događaja na ovim prostorima.

Sudbonosno "da" izgovorili su 7. decembra 1991. godine u prestoničkom hotelu Interkontinental. Prema tadašnjim medijskim izveštajima, u spektakularnu organizaciju slavlja uloženo je basnoslovnih 50.000 nemačkih maraka. Među 600 zvanica našla su se brojna poznata lica, a o dobroj atmosferi brinula je Vesna Šokčić. Program je vodio Saša Popović, dok je kum bio slavni teniser Boris Beker. Prisutni su bili očarani mladinom elegancijom, budući da je Brena blistala u venčanici prestižnog brenda Dior.

Vidi opis Ovaj legendarni glumac je kumovao ljubavi Lepe Brene i Bobe Živojinovića: Luksuzna svadba koštala 50.000 maraka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/ Lepa Brena/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

"Na našu svadbu došli su ljudi iz čitavog sveta - Australije, Amerike, Novog Zelanda... Boba je poručio kavijar iz Švedske, šampanjac je stigao iz Engleske, a roze vino iz Španije. Postoji podatak se za prvih sat vremena svadbe popilo 300 litara tog vina", otkrila je pevačica svojevremeno.

Ljubavio kumovao Velimir Bata Živojinović

Inače, pevačicu i tenisera upoznao je pokojni glumac Velimir Bata Živojinović.

"Sećam se da me je Boba na premijeri zamolio da ga upoznam sa svojom partnerkom iz filma i ja sam mu rado izašao u susret", rekao je Bata Živojinović za Svet.

"Bata me je onako krajičkom oka pogledao, zagrlio me i rekao mi da se tu nalazi njegov prezimenjak. Nisam znala o kome se radi, a onda mi je objasnio da je tu Boba Živojinović, u smislu: 'Šta radiš sada ovde, idi tamo kod njega'“, izjavila je ona.

Ljubav Brene i Bobe počela je na malo neobičan način, Naime, Brena je priznala da ga je prvo videla u novinama i da se već tada zaljubila.

"Ja sam Bobu videla prvo na nekim naslovnim stranama i zaljubila se", rekla je pevačica.Njihov prvi susret bio je neobičan, a svemu je kumovao legendarni glumac Bata Živojinović.

"Prvi put smo se sreli na premijeri mog filma 'Hajde da se volimo' drugi deo. Kada mi je pokojni Bata Živojinović rekao: 'Breno, šta radiš na toj promociji, je l' znaš ko ti je tamo? Tamo ti stoji Slobodan Boba Živojinović. Šta radiš ovde, idi i pozdravi ga'", rekla je Brena."Ja sam onda kroz tu masu ušla brzo, brzo i kažem mu: "Pa dobro, šta si ti čekao do sada?" i onda ga zagrlim i poljubim kao da se znamo mnogo godina", kaže Brena.

Vidi opis Ovaj legendarni glumac je kumovao ljubavi Lepe Brene i Bobe Živojinovića: Luksuzna svadba koštala 50.000 maraka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: PROMO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: PROMO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: PROMO Br. slika: 11 11 / 11

Boba nije očekivao takav pristup, ali...

"Boba je bio iznenađen mojim nastupom. Mene su upozoravali na njega, pričali su mi da je veliki plejboj. Uvek sam razmišljala ako je posvećen tenisu kao ja putovanjima i koncertima, mi nemamo vremena da upoznamo nekoga. Čak i da upoznaš, nemaš vremena za predupoznavanje", rekla je Brena jendom u emisiji "Amidži šou".