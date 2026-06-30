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Lepa Brena nazdravlja sa vanbračnim sinom Miroslava Ilića: Isplivale slike iz Amerike, evo kako sad izgleda Devin

Lepa Brena nazdravlja sa vanbračnim sinom Miroslava Ilića: Isplivale slike iz Amerike, evo kako sad izgleda Devin

Autor Dragana Tomašević
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Na fotografijama se vidi kako su Devin i Brena uživali i nazdravljali vinom

Lepa Brena nazdravlja sa vanbračnim sinom Miroslava Ilića Izvor: Facebook/Mirjana Antonovic

Vanbračni sin pevača Miroslava Ilića, Devin Antonović, uživao je na večeri sa Lepom Brenom. Ovaj zanimljiv susret zabeležila je Devinova majka, Mirjana Antonović, koja je inače bliska prijateljica slavne pevačice.

Mirjana je zajedničku fotografiju svog sina i muzičke zvezde podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Na slici se jasno vidi kako Devin Antonović i Lepa Brena uživaju u zajedničkoj večeri, a u jednom trenutku su i nazdravljali čašama vina.

Brena pružila podršku Devinovoj majci

Brena je na jednom suđenju pružala podršku Mirjani Antonović.

- Brena je ugostila Mirjanu kad je došla u Beograd povodom suđenja sa Ilićem. Ona je odavno svim srcem uz nju i želi da pravdu istera do kraja. Brena je svesna koliko je Mirjani sve ovo oko suđenja sa Miroslavom stresno, pa se potrudila da maksimalno uživa dok je kod nje u domu - pričao je izvor "Blica" tada.

Pogledajte vilu Devina Antonovića u Americi:

- U svom domu na Bežanijskoj kosi Brena je posle ročišta napravila veliko okupljanje njima dragih ljudi, koji su se opustili uz vino i bogatu gozbu. Svega je bilo na pretek, a Mirjana je bila ganuta Breninim gestom. Pevačica ju je častila sa nekoliko paketa srpskih specijaliteta, koji Mirjani u Kanadi nedostaju.

Tagovi

devin antonović Lepa Brena sin Miroslav Ilić

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