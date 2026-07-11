"Završio sam u Hitnoj, bilo mi je jako loše": Potresne riječi Saleta Tropika o teškom razvodu od Jovane Pajić

Aleksandar Cvetković, poznat kao Sale Tropiko, otvoreno govori o razvodu od Jovane Pajić.

Izvor: Instagram/printscreen/jovana___pajic/greenoffice

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, nakon dužeg vremena progovorio je o razvodu od koleginice Jovane Pajić.

Otkrio je da je veoma teško podnio trenutak kada je Jovana sa njihovim ćerkama napustila porodični stan u kojem su do tada zajedno živjeli.

„Sve mi je djelovalo nestvarno“

Sale je ispričao da je tada završio u Hitnoj pomoći, te da je pozvao roditelje da budu uz njega i pomognu mu da prebrodi težak period.

„Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je veoma loše. Zapravo, sve mi je djelovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio potpuno izgubio kontrolu. Bio je to zaista težak trenutak. Ljudi kažu da je to mala smrt. Ko je prošao kroz to i ko je volio, vjerujem da veoma dobro zna o čemu govorim“, prisjetio se on.

Dodao je da u tom trenutku nije znao kako će izgledati život njegove porodice.

„Uopšte nijesam znao gdje se nalazim, kao da mi je mozak 'prošištao'. Nijesam mogao da shvatim šta ćemo sada raditi sa djecom. Razmišljao sam: 'Čovječe, šta će biti sa mojom djecom?' Moji mama i tata su, evo, 43 godine zajedno, prošli su kroz svašta, mnogo toga prećutali i izdržali. A ja sada tu nešto idem i ostavljam djecu.“

„Povrijedili smo jedno drugo“

Podsjetimo, Sale je ranije ispričao da su on i Jovana pokušavali da spasu brak, ali je priznao da su tokom zajedničkog života jedno drugo više puta povrijedili.

„Jovana i ja smo jedno drugo u životu povrijedili više puta, što je i normalno, ali svaka povreda je oproštena i više nemam nikakvu povredu u srcu koju nosim zbog nje, jer je sa moje strane sve oprošteno. Jeste me povrijedila, ali sam joj oprostio. Bilo je to neko veliko pomračenje, ne znam... Sve je bilo veoma čudno u trenucima rastanka. Pokušali smo da damo našem braku još jednu šansu“, rekao je on za Hype TV.

Jovana Pajić je u više navrata govorila o razvodu i teškom periodu kroz koji je prošla, dok je Sale nedavno priznao da je spreman da ponovo stane na „ludi kamen“.

Vidi opis "Završio sam u Hitnoj, bilo mi je jako loše": Potresne riječi Saleta Tropika o teškom razvodu od Jovane Pajić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 7 / 7

Za razliku od bivšeg supruga, Jovana Pajić ima drugačiji pogled na brak.

„Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovječnost. Vjerujem da dobar odnos sa nekim može da traje cijelog života, a da nije nužno vezan brakom. Imam dvije ćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, tako da nemam ambiciju da imam još djece. Definitivno se više nikada neću udati“, rekla je pjevačica u emisiji „Ako progovorim“.

Pajićeva je nedavno govorila i o tome šta joj je danas najvažnije u životu.

„Meni je najvažniji mir. Nema više pitanja kada dođem kući: ‘Gdje si bila?’, ‘Zašto si se tako obukla?’, ‘Šta si radila?’, ‘Zašto se družiš sa ovim ili onim?’. Jednostavno, na početku smo svi bajni i sjajni, želimo da zadivimo jedno drugo i zaljubimo se, pa nam čak i ono najgore djeluje prelijepo“, objasnila je ona.