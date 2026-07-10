"Više se neću udavati": Jovana Pajić otkrila istinu o razvodu od Saleta Tropika

Dok njen bivši muž planira novu svadbu, Jovana jasno poručuje da nema više interesa za brak i da joj je mir prioritet.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Jovana Pajić prošla je kroz jedan od najtežih perioda u životu, ali je iz njega izašla jača nego ikad. Ona je sada potpuno iskreno progovorila o razvodu, novom početku i suočavanju sa svojim najdubljim strahovima.

Iako je odvajanje i samostalno koračanje u budućnost samo po sebi zastrašujuće, Jovana priznaje da je njen najveći strah bio usmjeren na to kako će je sutra posmatrati njene naslednice.

- Bolje da izginem trudeći se i boreći se nego od predaje. Neću da izginem tako što sam odustala - započela je svoju snažnu ispovijest pjevačica, dodajući da nikako nije želela da ostane u sećanju djeci kao majka koja je posustala pred problemima.

- Razorilo bi me to da me djeca doživljavaju sutra kao nekoga ko nije bio hrabar, ko je odustao. Te misli su me prestravljivale i terale da idem dalje i da idem napred - priznala je pjevačica u emisiji "Why So Serious" i poslala moćnu poruku svim ženama da ne odustaju i da u očima svoje djece pronađu "svetionik" u kom ne sme da se vidi strah.

Zanimljivo je da je njen bivši suprug Sale Tropiko nedavno javno izjavio kako je spreman za novi brak, dok Jovana o ponovnom stajanju pred oltar ne želi ni da čuje.

- Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovečnost. Dobar odnos može da postoji cio život i bez braka - iskrena je bila Pajićeva, te je naglasila da su joj dvije ćerke sasvim dovoljne.

Kao iz topa je dodala: "Definitivno se nikad više neću udati!".

Kako kaže, njen apsolutni životni prioritet danas je isključivo - mir.

- Nema kad dođem kući pitanja gdje si bila, što si se tako obukla, šta si radila, što se družiš sa ovim... - objašnjava Jovana u emisiji "Ako progovorim", dodajući da na početku veze ljudi uvijek pokušavaju da zadive jedno drugo, pa nam je tada i ono najgore - prelijepo.