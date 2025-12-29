logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pridružila bi se na bini": Sale Tropiko nam otkrio zašto ga je Jovana ispalila i neće se pojaviti na koncertu

"Pridružila bi se na bini": Sale Tropiko nam otkrio zašto ga je Jovana ispalila i neće se pojaviti na koncertu

Autor Ana Živančević
0

Sale Tropiko govorio je bivšoj supruzi Jovani Pajić i ćerkama pred koncert u Beogradu.

Sale Tropiko nam otkrio zašto ga je Jovana ispalila i neće se pojaviti na koncertu Izvor: MONDO/Matija Popović

Sale Tropiko obratio se medijima uoči večerašnjeg koncerta u Beogradu i tom prilikom otkrio da pojedini njegovi bliski prijatelji, nažalost, nisu mogli da prisustvuju nastupu zbog zdravstvenih problema. Tom prilikom dotakao se i privatnog života, pa je spomenuo svoju djecu i bivšu suprugu Jovanu Pajić.

Pogledajte fotografije Tropiko benda:

Pjevač je istakao da su njegove ćerke posebno uzbuđene zbog koncerta, ali je otkrio i da je starija ćerka Helena imala jednu posebnu želju, odnosno da bend tokom večeri izvede jednu pjesmu baš na njen predlog.

"Helena je otišla negdje, ali uzbuđene su svakako. Pitala me je da li ću pjevati 'Lavinu'. Rekoh: 'Ne, zašto me nisi podsjetila, zaboravili smo pjesmu'. Meni je mnogo drago što su večeras sa nama", rekao nam je Sale.

Mnogi su očekivali da će se na koncertu pojaviti i Jovana Pajić, ali je Sale otkrio razlog zbog kog ona večeras nije prisutna.

"Jovana radi večeras. Inače bi se pridružila i na bini sa nama", rekao je on.

Poslušajte cijelu izjavu Saleta Tropika:

Pogledajte

00:36
Sale Tropiko otkrio zašto Jovana Pajić nije došla na koncert
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Tagovi

sale tropiko jovana pajić koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ