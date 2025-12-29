"Pridružila bi se na bini": Sale Tropiko nam otkrio zašto ga je Jovana ispalila i neće se pojaviti na koncertu

Sale Tropiko govorio je bivšoj supruzi Jovani Pajić i ćerkama pred koncert u Beogradu.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Sale Tropiko obratio se medijima uoči večerašnjeg koncerta u Beogradu i tom prilikom otkrio da pojedini njegovi bliski prijatelji, nažalost, nisu mogli da prisustvuju nastupu zbog zdravstvenih problema. Tom prilikom dotakao se i privatnog života, pa je spomenuo svoju djecu i bivšu suprugu Jovanu Pajić.

Pogledajte fotografije Tropiko benda:

Pjevač je istakao da su njegove ćerke posebno uzbuđene zbog koncerta, ali je otkrio i da je starija ćerka Helena imala jednu posebnu želju, odnosno da bend tokom večeri izvede jednu pjesmu baš na njen predlog.

"Helena je otišla negdje, ali uzbuđene su svakako. Pitala me je da li ću pjevati 'Lavinu'. Rekoh: 'Ne, zašto me nisi podsjetila, zaboravili smo pjesmu'. Meni je mnogo drago što su večeras sa nama", rekao nam je Sale.

Mnogi su očekivali da će se na koncertu pojaviti i Jovana Pajić, ali je Sale otkrio razlog zbog kog ona večeras nije prisutna.

"Jovana radi večeras. Inače bi se pridružila i na bini sa nama", rekao je on.

Poslušajte cijelu izjavu Saleta Tropika: