Saobraćaj je u prekidu za sve kategorije vozila, rečeno je iz policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon saobraćajne nezgode zbog koje je ranije danas došlo do zastoja saobraćaja i formiranja kilometarskih kolona vozila u blizini Virpazara, sada je došlo do novog udesa na gotovo istom mjestu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, na magistralnom putu Bar – Podgorica u mjestu Virpazar došlo je do saobraćajne nezgode.

Saobraćaj je u prekidu za sve kategorije vozila, rečeno je iz policije.

Građani javljaju da neodgovorni pojedinci pokušavaju da na ovom magistralnom putu da preteknu ogromne kolone koje su se formirale i da je možda zbog toga došlo do novog udesa.

U udesu koji se ranije danas dogodio "Vijestima" je iz Uprave policije nezvanično rečeno da nije bilo teže povrijeđenih.