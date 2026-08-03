Englezi su vjerovali da će Džejdon Sančo biti jedan od najboljih fudbalera na svijetu, a on ne može da nađe klub u kojem će dobiti šansu.

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Nekada najtalentovaniji engleski fudbaler Džejdon Sančo (26) nalazi se u veoma teškom trenutku svoje karijere. On je završio ugovor sa Mančester junajtedom i trenutno nema tim za naredni period, a da bi ostao u kakvoj-takvoj formi ovih dana trenira sa engleskim desetoligašem Flikstonom!

Fudbaler za kojeg je prilikom njegova dva transfera potrošeno preko 105 miliona eura mora na taj način da održava formu. Takva situacija izazvala je i neočekivanu reakciju - pošto je mali klub koji mu je ustupio teren morao da se oglasi saopštenjem. Čisto da svima bude jasno, otkrili su da ne pregovaraju sa fudbalerom koji je prije nekoliko godina plaćen 85 miliona evra.

"Da pojasnim, Džejdon nije bio na probi sa klubom i nije bio uključen ni u kakve pregovore o transferu. On je jednostavno koristio naše privatne trening centre kako bi održao kondiciju dok se priprema za sljedeće poglavlje svoje karijere", rekao je Kristofer Garsija, vlasnik Flikstona.

Sančo je svojevremeno kao jedan od najtalentovanijih engleskih fudbalera prešao iz Mančester sitija u Borusiju Dortmund za 20,6 miliona eura, kasnije ga je Mančester junajted platio 85.000.000 eura, ali to se ispostavilo kao potpuni promašaj i za klub i za igrača. Ni pozajmice u Borusiju, Čelsi koji je platio gotovo šest miliona za to ili Aston Vilu nisu urodile plodom.

Engleski fudbaler je tokom karijere odigrao 158 utakmica za Borusiju (53 gola/67 asistencija), 83 utakmice za Mančester junajted (12 golova/6 asistencija), 41 meč za Čelsi (5 golova/10 asistencija) i 39 utakmica za Ston Vilu (1 gol/3 asistencije).

Za seniorsku reprezentaciju Engleske ima 23 meča, tri gola i sedam asistencija, dok je sa nacionalnim timom za igrače do 17 godina osvojio Svjetsko prvenstvo.