Poznati pjevač se pojavio u kultnom spotu Vesne Zmijanac: Gledali ste ga milion puta, a njega niko nije primijetio

U to vrijeme je bio nepoznat javnosti, a nešto kasnije se proslavio u grupi.

Izvor: Printscreen/YouTube

Vesna Zmijanac u doba najveće popularnosti važila je za s*ks simbol, a jedan od njenih najpopularnijih spotova većina pamti i dan danas.

Za pesmu "Sebi sam bila i rat i brat" Vesna se pojavila u potpuno providnom kombinezonu, a najintimnije djelove tijela prekrivali su crni "listovi". Taj spot je doživio vrtoglavu popularnost, a pjevačica je slobodnijim stajlingom pomjerila granice.

Pogledajte kako je Vesna izgledala u tom spotu:

Iako su ga mnogi pogledali više puta, niko nije primijetio poznatog densera Sanija Trik FX-a. Da li zbog zanosnog izgleda Vesne Zmijanac i providnog stajlinga ili nečeg drugog, ali Sani je prošao potpuno nezapaženo u ovom vizuelnom rešenju.

Naime, denser je u to vrijeme bio potpuno nepoznat javnosti i bio plesač najpoznatnije plesne grupe koju je predvodio Đole Đogani i koja je igračkim umijećem pratila najveće zvijezde u to vrijeme.

Evo kako je tada Sani izgledao:

Sanijeva uloga

Sani se pojavljuje u prvoj sekundi video snimka, a kasnije sve vrijeme igra iza Vesne Zmijanac što samo oštrom oku nije promaklo.

Izvor: Kurir/ MONDO