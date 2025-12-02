Tropiko bend je objavio novu pesmu pred beogradski koncert, a frontmen Sale iznenadio odgovorom na pitanje o bivšoj ženi
Tropiko bend uveliko se priprema za dugoočekivani beogradski koncert koji je zakazan 29. decembra. Na druženju s novinarima pred koncert, otkrili smo da li će biti gostiju na koncertu, ali i vidjeli Saletovu zanimljivu reakciju na pomen Jovane Pajić.
Sale Tropiko je otkrio da je pjesma "Libero" obrada grčke pjesme i da je posvećena svim ljudima koji se osjećaju "libero", a potom se prisjetio situacije kada je morao da sjedi na nastupu, umjesto da izvodi svoje koreografije.
"Desilo se jednom, imao sam uganuće zgloba, pa sam nosio gips i morao da sjedim", priznao je Sale, a potom otkrio da se raduje koncertu u MTS dvorani "jer bend do sada nije imao takav intiman prostor za nastup".
Sale Tropiko dobio pitanje o bivšoj supruzi, šokirao odgovorom: Koja Jovana? (Video)
Dok je pričao o gostima, uslijedio je mali šok.
"Priča se mnogo o gostima, još se nismo izdogovarali", pričao je Sale kada je dobio pitanje "A, Jovana?".
Pogledajte kako je odgovorio: