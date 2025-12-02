Tropiko bend je objavio novu pesmu pred beogradski koncert, a frontmen Sale iznenadio odgovorom na pitanje o bivšoj ženi

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Tropiko bend uveliko se priprema za dugoočekivani beogradski koncert koji je zakazan 29. decembra. Na druženju s novinarima pred koncert, otkrili smo da li će biti gostiju na koncertu, ali i vidjeli Saletovu zanimljivu reakciju na pomen Jovane Pajić.

Sale Tropiko je otkrio da je pjesma "Libero" obrada grčke pjesme i da je posvećena svim ljudima koji se osjećaju "libero", a potom se prisjetio situacije kada je morao da sjedi na nastupu, umjesto da izvodi svoje koreografije.

"Desilo se jednom, imao sam uganuće zgloba, pa sam nosio gips i morao da sjedim", priznao je Sale, a potom otkrio da se raduje koncertu u MTS dvorani "jer bend do sada nije imao takav intiman prostor za nastup".

Vidi opis Sale Tropiko dobio pitanje o bivšoj supruzi, šokirao odgovorom: Koja Jovana? (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dok je pričao o gostima, uslijedio je mali šok.

"Priča se mnogo o gostima, još se nismo izdogovarali", pričao je Sale kada je dobio pitanje "A, Jovana?".

Pogledajte kako je odgovorio: