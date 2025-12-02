logo
Sale Tropiko dobio pitanje o bivšoj supruzi, šokirao odgovorom: Koja Jovana? (Video)

Sale Tropiko dobio pitanje o bivšoj supruzi, šokirao odgovorom: Koja Jovana? (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Marina Cvetković
0

Tropiko bend je objavio novu pesmu pred beogradski koncert, a frontmen Sale iznenadio odgovorom na pitanje o bivšoj ženi

Sale Tropiko dobio pitanje o bivšoj supruzi Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Tropiko bend uveliko se priprema za dugoočekivani beogradski koncert koji je zakazan 29. decembra. Na druženju s novinarima pred koncert, otkrili smo da li će biti gostiju na koncertu, ali i vidjeli Saletovu zanimljivu reakciju na pomen Jovane Pajić.

Sale Tropiko je otkrio da je pjesma "Libero" obrada grčke pjesme i da je posvećena svim ljudima koji se osjećaju "libero", a potom se prisjetio situacije kada je morao da sjedi na nastupu, umjesto da izvodi svoje koreografije.

"Desilo se jednom, imao sam uganuće zgloba, pa sam nosio gips i morao da sjedim", priznao je Sale, a potom otkrio da se raduje koncertu u MTS dvorani "jer bend do sada nije imao takav intiman prostor za nastup".

 Dok je pričao o gostima, uslijedio je mali šok.

"Priča se mnogo o gostima, još se nismo izdogovarali", pričao je Sale kada je dobio pitanje "A, Jovana?".

Pogledajte kako je odgovorio:

Pogledajte

02:33
Sale Tropiko dobio pitanje o bivšoj supruzi, šokirao odgovorom: Koja Jovana?
Izvor: MONDO/Marina Cvetković
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

