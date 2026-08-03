Ukrajina će pojačati vojni i ekonomski pritisak na Moskvu s ciljem da se rat završi prije zime. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorava da Vladimir Putin istovremeno sprema novu mobilizaciju.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Ukrajina će pojačati diplomatski, ekonomski i vojni pritisak na Moskvu kako bi se rat završio prije početka zime, izjavio je u ponedeljak predsjednik Volodimir Zelenski. Na sastanku sa ukrajinskim ambasadorima u Kijevu, Zelenski je kao željeni rok za postizanje mira označio jesen, ali je upozorio da se ishod ne može garantovati. Prema njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema produženje rata novom mobilizacijom i novim napadima, piše Kyiv Post.

Cilj je mir do jeseni, ali Putin planira nastavak rata

"Veoma ćemo se potruditi da se to dogodi prije zime, u jesen", rekao je Zelenski. "Međutim, jasno nam je sa kim imamo posla i znamo da se Putin nada daljem odugovlačenju ovog rata."

"On priprema mobilizaciju u svojoj zemlji i nove udare. Vidimo stvarne namjere Rusije, okupljamo partnere i vršimo pritisak na agresora", dodao je on.

Kombinacija vojnih udara i "dalekometnih sankcija"

Zelenski je pojasnio da Ukrajina namjerava da kombinuje različite oblike pritiska – diplomatske inicijative, vojne udare, sankcije i mjere partnerskih vlada – kako bi Rusiji onemogućila bilo koju drugu opciju osim mira. Ipak, priznao je da je nemoguće sa tačnošću predvidjeti kada će taj zajednički pritisak dati rezultate.

Dio te strategije su i dalekometne sankcije, termin kojim Kijev opisuje napade na ruska postrojenja ključna za vođenje rata. Te akcije se, kako je objasnio, sprovode paralelno sa udarima srednjeg dometa i ekonomskim sankcijama koje su uvele savezničke vlade.

Cilj svih tih mjera je, prema riječima Zelenskog, da se stvori "takav nivo pritiska da Rusiji ne preostane nikakva druga opcija osim mira". Predsjednik Zelenski je i ranije napade na rusku vojnu proizvodnju, logistiku i energetska postrojenja opisivao kao način da se poveća cijena rata, a Kremlj primora na pregovore.