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Ana Nikolić čestitala Anastasiji sa 20 dana zakašnjenja

Ana Nikolić čestitala Anastasiji sa 20 dana zakašnjenja

Autor Ana Živančević
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Ana Nikolić je čestitala Anastasiji Ražnatović na rođenju bebe, ali je napravila grešku prilikom tagovanja.

Ana Nikolić čestitala Anastasiji sa 20 dana zakašnjenja Izvor: Kurir

Iako je prošlo skoro 20 dana otkako se Anastasija Ražnatović porodila, čestitke i dalje pristižu, a jedna od njih napravila je pravu pometnju na mrežama. Ana Nikolić je tek sada odlučila da koleginici poželi sve najbolje i usput napravila peh.

Ana je podijelila stari snimak mlađe koleginice i uputila joj emotivnu poruku. Međutim, umjesto da označi zvanični profil Anastasije Ražnatović, greškom je tagovala stranicu posvećenu njenom ormaru i stajlinzima.

Pogledajte njenu objavu:

"Draga, čestitam tebi i tvom dragom bebu, da nam je živa i zdrava, volimo te Tara i Ana", napisala je Ana.

Anastasija Ražnatović je svoju trudnoću vešto je skrivala od očiju javnosti svih devet mjeseci.

Tek nakon izlaska iz porodilišta, novopečena mama je odlučila da podijeli svoju radost i po prvi put objavi fotografije nastale tokom trudničkih dana.

Tagovi

Ana Nikolić Anastasija Ražnatović čestitke porođaj

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