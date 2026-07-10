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Prvo oglašavanje Mine Kostić nakon što je napustila psihijatriju: Provela 23 dana u "Lazi", pa poručila ovo

Prvo oglašavanje Mine Kostić nakon što je napustila psihijatriju: Provela 23 dana u "Lazi", pa poručila ovo

Autor Ana Živančević
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Mina Kostić se nakon 23 dana oporavka u bolnici oglasila na društvenim mrežama.

Mina Kostić se nakon 23 dana oporavka u bolnici oglasila na društvenim mrežama. Izvor: Printscreen/Paparaco lov

Pjevačica Mina Kostić je nedavno puštena iz bolnice "Dr Laza Lazarević", gdje je provela 23 dana, a od tada se nije javno oglašavala.

Kostićka je u psihijatrijsku ustanovu bila dovedena u pratnji policije, 31, maja, nakon što je pokazala agresivno ponašanje.

Mnogi su se pitali šta se dogodilo, ali pjevačica o tome nikada nije pričala u javnosti. Posle više od dvije nedelje, ona je riješila da se oglasi i nastavi da dijeli objave na društvenim mrežama.

Tako je podijelila podršku koju joj je uputila starija koleginica Ćana.

"Mnogo mi je žao, ali srećna sam što sam vidjela da je izašla iz toga svega i vidjela sam sliku da je na moru sa Kasperom. Drago mi je što je taj čovjek pokazao u njenim najtežim trenucima da je uz nju, to je velika stvar. Pisala sam joj, ali njen telefon... Pisala sam joj kao podrška, ali vidim da poruka nije otvorena", rekla je Ćana za Hype, pa odgovorila na pitanje da li misli da je to njena prava ljubav.

"Nisam vidjela nekog drugog da se potrudio da joj uskoči od tih njenih bivših. Vidjela sam jedino njega, čovjek je obilazio, prevalio je veliki put da dođe tu. On nije bio samo tu dok je bila u bonici, nego je čak poveo na more, što joj je sad neophodno", istakla je pjevačica.

Ove riječi dirnule su Minu Kostić, pa ih je podelila na svom profilu na Instagramu uz poruku:

"Hvala ti draga moja Ćano. Mnogo mi znače ove tvoje riječi i iskrena podrška",  dodala je Mina Kostić uz objavu na kojoj je takođe napisano: "Konačno neko normalan, sa normalnim razmišljanjem i komentarisanjem".

Izvor: Telegraf/ MONDO

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Tagovi

Mina Kostić Laza Lazarević oglašavanje

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