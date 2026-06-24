Mina i Kasper su vezu započeli preko društvenih mreža, kako su sami svojevremeno pričali, a u prvom zajedničkom intervjuu Mane je tada otkrio šta mu je zanimanje.

Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official

Pevačica Mina Kostić napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" nakon 23 dana, a njen verenik, Mane Ćuruvija Kasper, koji živi i radi u Americi, boravio je proteklih dana u Beogradu i posećivao je gotovo svakog dana.

Inače, Kasper je bio potpuna misterija domaćoj javnosti, a mnoge zanima čime se tačno bavi.

Mina i Kasper su vezu započeli preko društvenih mreža, kako su sami svojevremeno pričali, a u prvom zajedničkom intervjuu Mane je tada otkrio šta mu je zanimanje.

- Nijedan posao mi nije stran. Da to prevedem na naš sprski nivo, Na Menhetnu biznis iz snova je "Posao garaža-parking garaža". Kompanija u kojoj radim je najstarija kompanija u toj sferi biznisa i mi imamo 88 garaža na Menhetnu i imamo mesečne klijente. Ja vodim jedan veliki sektor celog tog sistema, u kompaniji u kojoj radim je zaposleno 1500 radnika - otkrio je on i dodao:

- Problem garaža je u Beogradu očigledan, i mislim da bi taj jedan sistem u Beogradu u narednim godinama može da se uspostavi. Nisu mi strani drugi poslovi, imam mnogo prijatelja iz sveta biznisa, imam i velike planove. Svašta nešto sam radio, svašta nešto pošteno, ne stidim se nijednog posla. Običan čovek, veliki radnik i ponosan sam što mogu sa punim ustima da kažem da sam uvek bio neko ko je zarađivao sa 10 prstiju. Imam divnu porodicu na koju sam ponosan - rekao je Kasper za Blic.

Vidi opis Kasper se hvali stanom na Menhetnu i bogatstvom, a evo čime se bavi: "Svašta sam radio, ne stidim se" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 5 / 5



