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"Nemam ništa romsko u sebi, porijeklom sam sa Kosova": Mina Kostić iskreno progovorila o svojim korjenima

"Nemam ništa romsko u sebi, porijeklom sam sa Kosova": Mina Kostić iskreno progovorila o svojim korjenima

Autor Ana Živančević
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U podkastu Bokija 13, Mina Kostić je progovorila o svom porijeklu i porodici.

Mina Kostić iskreno progovorila o svojim korjenima Izvor: Printscreen/Paparaco lov

Mina Kostić neretko govori o privatnom životu, a jednom prilikom je u podkastu Bokija 13 govorila i o svom porijeklu. Pjevačica je pričala o svojoj porodici, te je progovorila o roditeljima i korjenima.

"Nemam ništa romsko"

"Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja", rekla je Mina.

"Svi smo od Boga", dodao je Bokijev prijatelj.

"Ti nemaš ništa romsko?", pitao je Boki.

"Ne. Moj otac pokojni je porijeklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o porijeklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina ", odgovorila je Kostićeva.

"Tvoje ime je bilo Minira Jašari", dodao je Jovanovski.

"Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko", rekla je pjevačica.

Nedavno izašla iz bolnice

Mina Kostić nedavno je napustila zdravstvenu ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji svog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera i njenim bratom.

Oporavak je tekao u dobrom smjeru, zbog čega su ljekari donijeli odluku da pevačica nastavak liječenja sprovede van bolničkih uslova.

Mina Kostić je bolnicu napustila držaći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare.

Izvor: Kurir/ MONDO

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Mina Kostić korjeni

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