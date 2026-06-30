Komšije nemaju lijepe riječi za njenog izabranika, koga viđaju kako šeta ljubimce oko zgrade.

Izvor: YouTube/Novo jutro/ Kasper Youtube / AmiGshow

Mina Kostić napustila je prije nedelju dana psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji vjerenika Maneta Ćuruvije Kaspera i svoje braće. Pjevačica je u bolnici provela 23 dana, a njeno stanje je zabrinulo javnost, a posebno njene najbliže.

Ekipe domaćih medija posjetile su kraj grada u kom pjevačica godinama živi. Tamo su od njenih komšija saznali da ona od izlaska iz bolnice nije ni izlazila iz kuće.

Vidi opis "Mina je pokušala da pobjegne iz Laze, nemaju novca": Komšije iznijele strašne stvari o pjevačici i njenom dečku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 11 / 11

"Minu nismo vidjeli otkad je puštena iz 'Laze'. Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Bila sam na ulici kad je izašla iz bijesnog auta, ona 'mečka' nije njena. To je Kasper sigurno rentirao zbog medija, oni nemaju novca za taj auto. Posle je neko došao po njega i odvezao ga. Sve vrijeme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vrijeme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Moram da kažem da je taj njen dečko jedna vrlo nepristojna osoba, ne umije da mi kaže ni "dobar dan", iako sam ja starija od njega. Ne znam čemu to ignorisanje. Ako ne možemo da pomognemo Mini, sigurno nećemo ni da joj odmognemo", rekla je starija gospođa, a onda se u razgovor umiješala još jedna komšinica:

"Sve je tačno što vam je komšinica rekla. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su prije dva-tri dana otišli zajedno negdje. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vrijeme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživjela. Ćerka mi je rekla da je nekoliko puta pokušala i da pobjegne iz 'Laze' dok je bila tamo. Nije njoj lako. Svi joj želimo samo dobro i potpuni oporavak", zaključila je komšinica.

Oporavak protekao dobro

Podsjetimo, Mina je krajem maja hospitalizovana zbog psihičkog i emotivnog iscrpljenja, a njeno stanje je u međuvremenu stabilizovano.

Vidi opis "Mina je pokušala da pobjegne iz Laze, nemaju novca": Komšije iznijele strašne stvari o pjevačici i njenom dečku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 8 / 8

Prema informacijama, oporavak je tekao u dobrom smeru, zbog čega su ljekari donijeli odluku da pjevačica nastavak liječenja sprovede van bolničkih uslova.