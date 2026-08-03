"Prija nema taj pritisak kada pravi koncerte": Karleuša iskreno o kolegama, pa se javno obratila Milančetu

Jelena Karleuša je govorila o predstojećim planovima, velikoj podršci koju je dobila od pjevača prethodnih nedelja, kao i o drugim aktuelnim temama.

Izvor: Pink printscreen

Jelena Karleuša govorila je o podršci kolega, pritisku koji godinama trpi, ćerkama Atini i Niki, odnosu s bivšim suprugom Duškom Tošićem, ali i o koncertu koji je dugo najavljivala.

Ona je na početku istakla da prvi put tokom više od tri decenije karijere osjeća otvorenu podršku kolega sa estrade:

"Kada je riječ o pjevačima, nikada nisam imala ovakvu podršku. Nikada za trideset i kusur godina me nisu podržali kao sada. Razlog je to što su sada masovno krenuli da me podržavaju je velika nepravda koju su uvidjeli. Pjevači nisu mogli da iskažu svoje mišljenje a da ne budu napadnuti i da prežive linč. Oni su sve to posmatrali i bili u tišini jer nisu željeli da se to njima desi. Jako je bilo teško preživjeti sve to. Čim su imali mogućnost da bude na njihovom, muzičkom terenu, pružili su mi vjetar u leđa i ja sam im neizmjerno zahvalna. Nisu mogli svi da stanu u moje obraćanje na Iksu, ali svima sam zahvalna. Preko glave im je bilo da gledaju kako se ostrvljuju na jednu ženu i majku. Čekali su momenat da na taj način iskažu podršku. Ovi drugi su mi pokazali šta je život."

Evo kako je ona izgledala u Pinkovim zvezdama:

Govoreći o kritikama i napadima kojima je bila izložena, Karleuša je naglasila da nikad nije smatrala da iznošenje stava znači činjenje zla drugima:

"Bazirala bih se na čitavo društvo. Ja sam samo imala da kažem svoje mišljenje i stav. Stalno se implicira da je meni jezik donio to da imam probleme u karijeri. Iznijeti svoj stav ne znači da činiš drugima loše kao što su meni činili loše. Meni su došli da me gađaju bojevim udarom, kamenjem na mom poslu, petardama. Ja nisam nikome išla na posao to da radim. Naprotiv. Voljeli me ili ne voljeli, ja sam uvijek tu da priskočim u pomoć i imam tu ljudskost u sebi. Sve me je to pogodilo jer je uticalo na posao, udarili su mi na mrtvu majku, na karijeru, koncerte a da ni na koji način nisam nikoga ugrozila."

Otkrila je i jednu životnu lekciju koju joj je prenijela majka, a koja je, kako kaže, ostavila dubok trag na nju:

"Majka mi je rekla: 'Osoba koja ti bude ponudila drogu je najveći neprijatelj. Tu osobu treba da pljuneš.' To se meni urezalo da sam samo čekala ko će da mi ponudi. Nisam se ni kretala u krugu onih koji su poročni. Sjećam se prve osobe koja mi je ponudila, u glavi su mi bile majčine riječi. To kljucanje ostaje. Drogu mi je ponudila osoba koju sam jako voljela. Ta osoba više nije postojala za mene. Bila sam i u emotivnoj vezi. Nisam bila ni pretjerano mlada."

Jedna od tema bio je i veliki koncert koji se očekuje

"Prošle godine je bilo 30 godina karijere, imala sam želju da to krunišem velikim koncertom, ali nije mi se dalo najviše zbog velike nepravde. Odlučila sam da više ne najavljujem koncert. Jesam pomenula taj koncert, ali to su reči mog producenta da bi volio da se desi koncert do kraja godine, ali ja nemam želju da pravim koncert. Zoran ima veliku želju da pokida, a moj atomski pogon je on. Ja sam istureno odjeljenje, trenutno sam u nekoj fazi da i ne znam kako da se radujem a da ne pokvarim to dobro što se desi. Baš sam uz veliku muku radila, bavljenjem muzikom ne treba da bude rat i konstantni pakao. Ja sam sigurna da Prija nema taj pritisak, ona je srećna, ponosna. Ja kad zakažem koncert, ja ulazim u rat i onda mi se ne radi jer mi se ne ratuje. Želim da ne ratujem više, ne mogu više da se borim i da budem sama protiv svih i ne mogu više ni pred vama novinarima da ustajem kao Feniks. Možda se bavim pogrešnim poslom jer jedan umjetnik koji traje ovoliko drugo da preživljava sve to negativno... Ali meni sve presjedne", ispričala je JK.

Izvor: Kurir/ MONDO