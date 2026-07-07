Tigrasti bikini i osmijeh od uva do uva: Mina i Kasper napustili Srbiju

Mina Kostić otputovala na odmor sa vjerenikom Manetom Ćuruvijom
Pjevačica Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper otišli su iz Srbije nakon što je ona napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević".
Oni su odmor od svega što je zadesilo u prethodnom periodu potražili kraj mora.
Mane Ćuruvija Kasper putem mreža pokazao je kako je pjevačica Mina Kostić i kako provode vremena ljetovanju. Nije otkrivao na kojoj su lokaciji, ali je pokazao da su na plaži. Na fotografiji koju je objavio oboje su nasmijani i vidi se da im boravak na moru izuzetno prija i da su veoma srećni.
Pogledajte:Izvor: instagram/casper4casper
" Prava ljubav je nešto najljepše što možete od života da dobijete. Volimo vas" napisao je Kasper u okviru objave.
"Moja Mina te poštuje"
Zorica Marković nedavno je rekla šta misli o Manetu Ćuruviji Kasperu, partneru pjevačice Mine Kostić. Priznala je da joj se ne dopada, ali da ga lično ne poznaje, a sada je stigao njegov odgovor.
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" Zorice, Zorice... Nisko jeste, jer me ne poznaješ, doduše, istini za volju, vjerovatno za to nikad nećeš imati priliku. Ali budući da znam koliko te moja Mina poštuje i da provjereno znam da nisi loša osoba, neću ti zamjeriti. Da si živa i zdrava ti meni" napisao je Kasper na svom Instagram storiju.