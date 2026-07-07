logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tigrasti bikini i osmijeh od uva do uva: Mina i Kasper napustili Srbiju

Tigrasti bikini i osmijeh od uva do uva: Mina i Kasper napustili Srbiju

Autor Dragana Tomašević
0

Mina Kostić otputovala na odmor sa vjerenikom Manetom Ćuruvijom

Tigrasti bikini i osmijeh od uva do uva: Mina i Kasper napustili Srbiju Izvor: instagram/casper4casper

Pjevačica Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper otišli su iz Srbije nakon što je ona napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević".

Oni su odmor od svega što je zadesilo u prethodnom periodu potražili kraj mora.

Mane Ćuruvija Kasper putem mreža pokazao je kako je pjevačica Mina Kostić i kako provode vremena ljetovanju. Nije otkrivao na kojoj su lokaciji, ali je pokazao da su na plaži. Na fotografiji koju je objavio oboje su nasmijani i vidi se da im boravak na moru izuzetno prija i da su veoma srećni.

Pogledajte:

Izvor: instagram/casper4casper

" Prava ljubav je nešto najljepše što možete od života da dobijete. Volimo vas" napisao je Kasper u okviru objave.

"Moja Mina te poštuje"

Zorica Marković nedavno je rekla šta misli o Manetu Ćuruviji Kasperu, partneru pjevačice Mine Kostić. Priznala je da joj se ne dopada, ali da ga lično ne poznaje, a sada je stigao njegov odgovor.

" Zorice, Zorice... Nisko jeste, jer me ne poznaješ, doduše, istini za volju, vjerovatno za to nikad nećeš imati priliku. Ali budući da znam koliko te moja Mina poštuje i da provjereno znam da nisi loša osoba, neću ti zamjeriti. Da si živa i zdrava ti meni" napisao je Kasper na svom Instagram storiju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mina Kostić Mane Ćuruvija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ