Na spisku su 22 igrača, a u reprezentaciju se vraća Nemanja Radović.

Izvor: MN Press

Selektor muške košarkaške reprezentacije Crne Gore Zvezdan Mitrović objavio je širi spisak igrača za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koji dolazi krajem avgusta.

“Crvene” čeka meč u gostima sa Gruzijom 28. avgusta i tri dana kasnije sa Ukrajinom u Podgorici.

Na spisku su 22 igrača, a u reprezentaciju se vraća Nemanja Radović.

Na spisku su:

1. Igor Drobnjak

2. Kevin Ferel

3. Emir Hadžibegović

4. Danilo Ivanović

5. Aleksa Ilić

6. Đorđije Jovanović

7. Jovan Kljajić

8. Zoran Nikolić

9. Andrija Slavković

10. Fedor Žugić

11. Balša Živanović

12. Anđušić Anđušić

13. Milan Šuškavčević

14. Bojan Tomašević

15. Maksim Brnović

16. Đorđe Gulić

17. Petar Popović

18. Zoran Vučeljić

19. Nemanja Radović

20. David Mirković

21. Luka Bogavac

22. Andrija Grbović