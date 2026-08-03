Na spisku su 22 igrača, a u reprezentaciju se vraća Nemanja Radović.
Selektor muške košarkaške reprezentacije Crne Gore Zvezdan Mitrović objavio je širi spisak igrača za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koji dolazi krajem avgusta.
“Crvene” čeka meč u gostima sa Gruzijom 28. avgusta i tri dana kasnije sa Ukrajinom u Podgorici.
Na spisku su 22 igrača, a u reprezentaciju se vraća Nemanja Radović.
Na spisku su:
1. Igor Drobnjak
2. Kevin Ferel
3. Emir Hadžibegović
4. Danilo Ivanović
5. Aleksa Ilić
6. Đorđije Jovanović
7. Jovan Kljajić
8. Zoran Nikolić
9. Andrija Slavković
10. Fedor Žugić
11. Balša Živanović
12. Anđušić Anđušić
13. Milan Šuškavčević
14. Bojan Tomašević
15. Maksim Brnović
16. Đorđe Gulić
17. Petar Popović
18. Zoran Vučeljić
19. Nemanja Radović
20. David Mirković
21. Luka Bogavac
22. Andrija Grbović