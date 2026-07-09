Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger suočavaju se sa komplikovanom borbom oko podele bogatstva, uključujući luksuznu vilu na Majorci.

Izvor: Instagram printscreen

Javnost ne prestaje da bruji o krahu braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, a u fokusu je sada mukotrpna borba oko podele zajedničkog bogatstva.

Nakon godinu dana obeleženih fudbalerovim skandalima, nekadašnja teniserka se okrenula novoj, tajnoj ljubavi i luksuznom životu, dok se iza zatvorenih vrata vode čak dva sudska procesa u Minhenu i na Majorci.

Vidi opis Ovo je vila od 4,5 miliona € na Majorci koju Bastijan želi da uzme od Ane: Teniserka u nju uložila je 2 miliona € Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Kako prenosi nemački Bild, najveći spor nastao je oko luksuzne jahte vredne skoro pola miliona evra, koja poseduje kuhinju, kupatilo i dve spavaće kabine, ali i oko raskošne vile na Majorci od 4,5 miliona evra, gde Ana trenutno borivi sa sinovima.

Kako izgleda sporna vila na Majorci?

Nekretnina koju je Ana nekada delila sa Bastijanom prostire se na placu od oko 6.000 kvadratnih metara, dok sama kuća zauzima približno 950 kvadrata. Izgrađena je 1998. godine, a Ana je nakon kupovine uložila velika sredstva u renoviranje kako bi prostor u potpunosti prilagodila porodici.

Vila je podeljena na dva nivoa

Prizemlje čini prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, kao i glavna spavaća soba koja ima sopstveni garderober i kupatilo. Sprat ima četiri spavaće sobe sa izlazom na terase i tri kupatila.

Pored glavne kuće, na imanju se nalazi i odvojeni apartman namenjen gostima ili osoblju, dok su u dvorištu smešteni bazen i teniski teren koji omogućavaju potpuni komfor i sportske aktivnosti unutar samog poseda.