Otkriveno koliku alimentaciju dobija Ana Ivanović: Srpkinja ga "opljačkala" nakon afere

Ani Ivanović će od sada svakog mjeseca leći na račun paprena suma.

Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje ne silazi sa naslovnih strana. Bivša srpska teniserka je krajem prošle godine na Majorci pokrenula brakorazvodnu parnicu, poslije devet godina zajedničkog života, a istovremeno je podnijela i zahtjev za alimentaciju.

Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što prije okonča i da svako nastavi dalje svojim putem.

Prema pisanju medija, sud je reagovao ekspresno kada je riječ o izdržavanju djece. Sudija je donio odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po djetetu mjesečno uplaćuje 15.000 eura, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 eura.

"Bastijan Švajnštajger poslije razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci poslije njihovog razvoda. Sudija je odredio mjesečnu alimentaciju na 15.000 eura po djetetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Njemačkoj", piše portal Bunte.

Iznos je određen kao dio takozvane privremene mjere prije pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloljetnu djecu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim financijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su djeca imala prije razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 eura mjesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dvije čistačice, kao i činjenicu da svako dijete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svjetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj" navodi pomenuti portal.