Bastijan je varao Anu Ivanović dok je ona bila trudna? Detalji od prije četiri godine pokrenuli lavinu komentara

Nadavno okončan brak Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera javnosti i dalje ne da mira

Veza nekadašnje srpske teniserke Ane Ivanović i proslavljenog njemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera godinama je važila za jednu od najskladnijih u svijetu sporta. Upravo zato je razvod izazvao veliku pažnju javnosti i mjesecima bio tema medija. Ipak, pojedini su kasnije podsjetili da su se prvi nagovještaji mogućih problema pojavili još 2022. godine. U tom periodu Ana je bila u poodmakloj trudnoći i očekivala treće dijete, dok je Bastijan radio kao stručni komentator tokom Svjetskog prvenstva u Kataru.

U studiju je često sarađivao sa njemačkom voditeljkom Ester Sedlaček. Njihova komunikacija pred kamerama djelovala je veoma spontano i prijateljski, ali je dio publike počeo da primjećuje posebnu hemiju između njih. Neki gledaoci su isticali da su razgovori i međusobni odnos djelovali prisnije nego što je uobičajeno za profesionalnu saradnju.

Koju godinu kasnije, poseban trenutak je počeo da privlači veliku pažnju. Tokom jednog uključenja uživo, Švajnštajger je koleginici postavio lično pitanje, što je dodatno podstaklo komentare gledalaca i spekulacije na društvenim mrežama. "Idemo zajedno na dvonedjeljni odmor, zar ne", prisjetili su se navijači.

A, onda je uslijedio odgovor: "Da, naravno... ne, ne, ne. Uživaj sa porodicom."

"Ljubav na prvi pogled"

Vijest da su se razveli, i to manje od deset godina nakon vjenčanja, iznenadila je brojne obožavaoce koji su ih godinama smatrali jednim od najskladnijih sportskih parova. Njihova veza započela je gotovo kao scena iz filma, ubrzo poslije osvajanja titule njemačke reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2014. godine.

Do njihovog upoznavanja došlo je zahvaljujući zajedničkom prijatelju u Njujorku, a varnice su, kako su kasnije govorili, sijevnule već pri prvom susretu. Švajnštajger je godinama kasnije za njemački list Bild govorio o tom trenutku i priznao da je odmah osjetio da je u pitanju nešto posebno.

"Nisam tada baš najbolje govorio engleski, pa sam na početku više slušao nego što sam pričao. Bio sam pomalo povučen i posmatrao sam šta se dešava. Za mene je to bila ljubav na prvi pogled. Postoje trenuci koje jednostavno prepoznate - dovoljno je da nekoga pogledate u oči i znate da je to nešto posebno", rekao je nekadašnji njemački reprezentativac.

Kako je izgledao brak Bastijana i Ane?

Nakon romatinčne veze uslijedila je i prosidba. "U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnim stanovnicima, pa sam tajno iznajmio park iz filma 'Notting Hill'", ispričao je 40-godišnjak o prosidbi. "Naravno, znao sam da je Ana izuzetno znatiželjna, pa kada smo prošli pored odškrinute kapije, rekao sam joj: 'Hajde da vidimo.' Ušli smo unutra i tada sam je zaprosio. To je za nju bilo potpuno iznenađenje", otkrio je Bastijan detalje.

Njemac i Srpkinja bili su u vezi od jeseni 2014, nakon što je Bastijan postao prvak svijeta sa reprezentacijom, a vjenčali su se u Veneciji 2016. Godinama je njihova ljubav bila primjer skladnog odnosa i uspješnog braka, u kojem su dobili trojicu sinova, ali je početkom 2025. godine najprije u njemačkim medijima, a onda i u svim ostalim, objavljeno da je taj odnos završen.