Prema pisanju njemačkog lista, jedan postupak vodi se u Minhenu, a drugi na Majorci, dok su u centru spora alimentacija, podjela imovine i starateljstvo nad njihovom trojicom sinova.

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Dok u ulozi televizijskog komentatora na Svjetskom prvenstvu u Americi djeluje opušteno i nasmijano, Bastijan Švajnštajger iza kulisa prolazi kroz jedan od najtežih perioda u privatnom životu. Kako prenosi njemački Bild, bivši fudbalski as nalazi se usred porodične drame, a u strogoj tajnosti vode se čak dva sudska postupka povodom razvoda od nekadašnje srpske teniserke i bivše prve teniserke svijeta Ane Ivanović.

Prema pisanju njemačkog lista, jedan postupak vodi se u Minhenu, a drugi na Majorci, dok su u centru spora alimentacija, podjela imovine i starateljstvo nad njihovom trojicom sinova.

Iako se detalji postupaka čuvaju daleko od očiju javnosti, evropski mediji navode da se procesi i pregovori odugovlače, zbog čega interesovanje za sudbinu jednog od nekada najskladnijih i najpoznatijih sportskih parova ne jenjava.

Vidi opis Pokrenuta dva sudska postupka, a u igri 110.000.000 eura: Isplivali šok detalji o razvodu Ane Ivanović i Švajnštajgera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dok Švajnštajger pred kamerama komentariše utakmice i razmjenjuje šale sa kolegama, iza zatvorenih vrata, prema navodima Bilda, vodi se pravna bitka u kojoj su ulozi veliki. Osim zajedničke imovine vrijedne više desetina miliona eura, donose se i odluke koje se tiču budućnosti njihove djece, pa njemački mediji ovaj razvod opisuju kao izuzetno složen i emotivno težak.

Za sada ni Bastijan Švajnštajger ni Ana Ivanović nijesu javno komentarisali navode o sudskim postupcima, pa mnogi detalji njihove priče i dalje ostaju obavijeni velom tajne.

Vidi opis Pokrenuta dva sudska postupka, a u igri 110.000.000 eura: Isplivali šok detalji o razvodu Ane Ivanović i Švajnštajgera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 5 / 5

Podjela imovine vrijedne 110 miliona eura

Imovina Bastijana Švajnštajgera procjenjuje se na oko 90 miliona eura. Samo od transfera iz Bajerna u Mančester junajted, tokom tri sezone, zaradio je više od 50 miliona eura.

Ana i Bastijan su još na početku zajedničkog života odlučili da finansijske i pravne aspekte braka regulišu predbračnim ugovorom. Taj dokument, koji ima 64 strane, svojevremeno je pripremio pravni tim njemačkog fudbalera, nakon čega je proslijeđen advokatskoj kancelariji u Beogradu koja godinama zastupa bivšu tenisku šampionku.

Ana je prije braka zaradila oko 20 miliona eura. Kako su tada prenijeli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu prije braka. Ana je tako zaštitila desetak miliona eura koje je imala na računu, dok je Bastijan najveći dio svog bogatstva uložio u nekretnine.

Takođe, poznato je da Ana ima doživotni ugovor sa Adidasom vrijedan više od 100 miliona eura. I taj ugovor obuhvaćen je predbračnim sporazumom, pa neće biti predmet podjele. Supružnici su se prije braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.

Problemi i sa ljubavnicom

Istovremeno, Bastijan navodno ima problema i u vezi sa ljubavnicom, Bugarkom Silvom Kapitanovom. Kako su pisali mediji, i ta romansa zapala je u krizu, a kao jedan od razloga navode se nesuglasice oko novca i luksuzne hacijende na Majorci.

Vidi opis Pokrenuta dva sudska postupka, a u igri 110.000.000 eura: Isplivali šok detalji o razvodu Ane Ivanović i Švajnštajgera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 19 / 19

Prema tim navodima, Švajnštajger je zbog sve češćeg boravka u Njemačkoj želio da smanji troškove i prestane da plaća mjesečni najam vile u Španiji, koji navodno iznosi čak 50.000 eura.

Pisalo se i da Silva nije željela da se odrekne života na Majorci niti da se preseli u Minhen, zbog čega je među njima navodno došlo do ozbiljnih nesuglasica.

Ipak, nedavne fotografije para sa Majorke, na kojima se drže za ruke i deluju raspoloženo, podgrijale su priče da je eventualni raskid bio samo prolazna kriza.