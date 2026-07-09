"Nazivaš ćerku ološ, go*no i ku*ka!": Kija sve iznijela javno, nastavlja da urniše Anabelu, umjješala i Lunu

Kija se ne zaustavlja, a dok Anabela odbija da odgovara na prozivke, čini se da to Kockarevoj ne pravi problem.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Sukob između Kristine Kije Kockar i Anabele Atijas ne prestaje da izaziva pažnju javnosti. Nakon što je prethodnih dana ismijala slabu posjećenost Anabelinog nastupa u Zrenjaninu, Kija se sada ponovo oglasila na Instagramu i dodatno podgrejala cijelu priču.

Objasnila je zbog čega je odlučila da se opet oglasi, te je istakla da je pojedini nisu razumjeli.

"Prazan nastup svako doživi. 'Ajde ispočetka: Jako je ružno da se govori bilo kojoj ženi da je jalova! To je bila poenta objave. Prazan nastup u mom gradu se desio - napisala je Kija, pa pojasnila zbog čega je oprostila Anabelinoj ćerki Luni Đogani, koja je bila ljubavnica Kijinog bivšeg muža.

"Kad neko kaže sopstvenoj ćerki da je "ološ, g**no i kučka", i to javno na TV... A ni privatno nije baš lepo. I zašto sam maloj oprostila? Šta onda Kija Kockar koja je njima "učinila zlo" (samo u snu) da očekuje?", napisala je ona potom, te objavu ispratila pjesmom "Karma".

Izvor: Blic/ Mondo