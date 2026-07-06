Anabela jednim potezom ponizila Kiju Kockar: Haos tek slijedi, pjevačica joj nije ostala dužna nakon prozivki

Netrpeljivost između njih dvije vuče korijene još od ranije.

Izvor: Pink TV/Screenshot

Novi estradni sukob između poznatih lica ponovo potresa javnost. Pobjednica „Zadruge 1”, Kristina Kija Kockar, javno je isprozivala pjevačicu Anabelu Atijas povodom njenog nedavnog nastupa u Zrenjaninu.

Sve je počelo kada je Kija na društvenim mrežama podijelila snimak sa Anabelinog nastupa na kojem se vidi veoma mali broj ljudi u publici. Uz jasnu dozu podsmijeha, Kija je istakla da su pjevačica i organizatori zaboravili da je Zrenjanin zapravo njen rodni grad, te joj je poručila: "Neće ti niko doći!".

Kako bi dodatno "potkačila" Anabelu, Kija se prisetila prošlosti i objavila stari video snimak pjevačicinog gostovanja na televiziji "Pink", gdje je Anabela iznosila negativne komentare o njoj.

Nakon niza provokacija, Anabela je odlučila da ne raspiruje vatru i izbegne dalju raspravu. U kratkoj izjavi je poručila da ne prati dešavanja na mrežama i da jednostavno nema komentar na Kijine objave.

Netrpeljivost između njih dvije vuče korijene još od ranije. Iako se Anabela jednom prilikom javno izvinila Kiji Kockar i Slobi Radanoviću zbog loših odnosa nakon "Zadruge 1", Kija je tada izričito naglasila da takva izvinjenja ne prihvata.

Čini se da su stari računi ostali neraščišćeni, a novi "rat" je tek počeo.