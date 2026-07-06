Netrpeljivost između njih dvije vuče korijene još od ranije.
Novi estradni sukob između poznatih lica ponovo potresa javnost. Pobjednica „Zadruge 1”, Kristina Kija Kockar, javno je isprozivala pjevačicu Anabelu Atijas povodom njenog nedavnog nastupa u Zrenjaninu.
Sve je počelo kada je Kija na društvenim mrežama podijelila snimak sa Anabelinog nastupa na kojem se vidi veoma mali broj ljudi u publici. Uz jasnu dozu podsmijeha, Kija je istakla da su pjevačica i organizatori zaboravili da je Zrenjanin zapravo njen rodni grad, te joj je poručila: "Neće ti niko doći!".
Kako bi dodatno "potkačila" Anabelu, Kija se prisetila prošlosti i objavila stari video snimak pjevačicinog gostovanja na televiziji "Pink", gdje je Anabela iznosila negativne komentare o njoj.
Nakon niza provokacija, Anabela je odlučila da ne raspiruje vatru i izbegne dalju raspravu. U kratkoj izjavi je poručila da ne prati dešavanja na mrežama i da jednostavno nema komentar na Kijine objave.
Netrpeljivost između njih dvije vuče korijene još od ranije. Iako se Anabela jednom prilikom javno izvinila Kiji Kockar i Slobi Radanoviću zbog loših odnosa nakon "Zadruge 1", Kija je tada izričito naglasila da takva izvinjenja ne prihvata.
Anabela jednim potezom ponizila Kiju Kockar: Haos tek slijedi, pjevačica joj nije ostala dužna nakon prozivki
Čini se da su stari računi ostali neraščišćeni, a novi "rat" je tek počeo.