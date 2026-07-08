Oglasila se Anabela nakon prozivki Kije Kockar: Pjevačica spakovala kofere i napustila Srbiju, evo gdje se nalazi

Anabela Atijas našla se na meti prozivki Kije Kockar zbog slabo posećenog koncerta u Zrenjaninu. Pjevačica je odlučila da ne odgovara na uvrede.

Izvor: MONDO

Pjevačica Anabela Atijas ovih dana u centru je medijske pažnje zbog prozivki koje joj je uputila pobjednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar. Naime, Kija je prozvala Anabelu zbog slabo posećenog koncerta u njenom rodnom gradu Zrenjaninu, a sve zbog njenih ranijih izjava.

Anabela Atijas je riješila da joj ne odgovori na prozivke, a njenim pratiocima na mrežama privukle su pažnju nove objave. Naime, pjevačica je pokazala da je sjela u avion.

Na selfiju se vidi da je u opuštenom izdanju i bez šminke, pa je ponovo pokazala da joj godine ništa ne mogu, iako je u šestoj deceniji života.

Nakon toga, na sledećem storiju, pokazala je snimak sa plaže u Beleku, u Turskoj. Jasno je da je sa porodicom otišla na ljetovanje i da joj treba mir i odmor od svih obaveza i dešavanja.

"Anabelči, niko ti neće doći"

Pobjednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar javno je isprozivala Anabelu Atijas podelivši snimak sa njenog nastupa na kojem se vidi mali broj ljudi. Kija je uz podsmeh istakla da su organizatori i pevačica zaboravili da je Zrenjanin njen rodni grad, aludirajući na to da tamo Anabela nema podršku publike.

"Hahaahahahahah. Organizator i Anabelči zaboravili da je Zrenjanin moj rodni grad...neće ti niko doći!", napisala je Kija u svojoj objavi.

Izvor: Blic/ MONDO