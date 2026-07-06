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"Zaboravila si da je to moj grad, neće ti niko doći": Kija Kockar brutalno isprozivala Anabelu zbog nastupa

"Zaboravila si da je to moj grad, neće ti niko doći": Kija Kockar brutalno isprozivala Anabelu zbog nastupa

Autor Ana Živančević
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Kristina Kija Kockar isprozivala je Anabelu Atijas zbog nastupa u Zrenjaninu.

Kija Kockar brutalno isprozivala Anabelu zbog nastupa Izvor: Instagram/Printscreen/kijakockar

Pobjednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar javno je isprozivala Anabelu Atijas podelivši snimak sa njenog nastupa na kojem se vidi mali broj ljudi.

Kija je uz podsmijeh istakla da su organizatori i pjevačica zaboravili da je Zrenjanin njen rodni grad, aludirajući na to da tamo Anabela nema podršku publike.

"Hahaahahahahah. Organizator i Anabelči zaboravili da je Zrenjanin moj rodni grad...neće ti niko doći!", napisala je Kija u svojoj objavi.

Izvor: Instagram printscreen

Ona je potom dodala da je ovo samo „jedan od milion razloga“ za ovakav ishod, dodatno potpaljujući stari sukob koji datira još iz rijalitija, pa okačila snimak u kojem Anabela priča sledeće:

"Očigledno se nisam školovala, voljela bih da nešto naučim od nje. Ona se iznervirala zbog Macine priče da ne može da ima djecu, a ja se sjećam momenta kada je Jelena Golubović rekla da je jalova", pričala je Anabela ranije o Kiji na Pinku.

"Ne prihvatam Anabelino izvinjenje"

Podsjetimo, Anabela Atijas se ranije jednom prilikom javno izvinila Slobi Radanoviću i Kristini Kiji Kockar sa kojima nije bila u dobrim odnosima nakon što se završila Zadruga 1, te je mnoge i iznenadila tim potezom.

"Ne. Ne prihvatam. Takva izvinjenja ne prihvatam", rekla je pobjednica "Zadruge 1".

Izvor: Telegraf/ MONDO

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Tagovi

Kija Kockar anabela atijas nastup

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