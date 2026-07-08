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Samo jedan član žirija čestitao pobjedniku "Pinkovih zvezda": Stefan Cekić podijelio šok detalje sa finala

Samo jedan član žirija čestitao pobjedniku "Pinkovih zvezda": Stefan Cekić podijelio šok detalje sa finala

Autor Ana Živančević
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Stefan Cekić otkrio je šokantne detalje o finalu "Pinkovih zvezda" i ponašanju članova žirija.

Samo jedan član žirija čestitao pobjedniku "Pinkovih zvezda Izvor: MONDO

U sinoćnjem izdanju emisije "Amidži šou", Ognjen Amidžić ugostio je šestoro najboljih finalista takmičenja "Pinkove zvezde", pobjednika Stefana Cekića, kao i Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.

Tokom emisije, voditeljka Tijana Stoisavljević čitala je pitanja gledalaca pristigla putem Instagrama, a prvo je bilo upućeno pobjedniku Stefanu Cekiću.

"Šta kažeš na ponašanje Zorice Brunclik, što se pokupila i otišla odmah nakon proglašenja pobjednika, da li ti je to zasmetalo?", pročitala je voditeljka pitanje na šta je pobjednik rekao:

"Jeste mi zasmetalo, nije mi čestitala, samo mi je Viki čestitala", priznao je on i time otkrio da mu ni drugi članovi žirija, osim Viki i Desingerice nisu uputili čestitke na uspehu.

Stefan je progovorio o svom mentoru Desingerici i otkrio koliko se on razlikuje privatno i poslovno.

"Ne razlikuje se", rekao je Stefan Cekić.

 "Sa kim bi prije snimio duet, sa Anjom ili Irmom?", rekla je Tijana, a on je dodao:

"Irma, slični su nam žanrovi", rekao je Stefan Cekić.

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Tagovi

Stefan Cekić pinkove zvezde

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