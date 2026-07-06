"Majka je umrla dok sam bio na fakultetu": Potresna ispovijest pobjednika Pinkovih zvezda, u finalu zamalo zaplakao

Stefan Cekić je rekao da mu je gubitak majke ostavio trag na srcu, da najljepši životni period sada živi sa suprugom Jovanom i otkriva da će mu mentor Desingerica uraditi pjesmu.

Izvor: Pink

Pjevač Stefan Cekić dobio je najviše glasova publike i postao pobjednik "Pinkovih zvezda", a kako kaže još sumira utiske i uzbuđenje ne jenjava.

- Svi su me zvali da čestitaju. Telefon mi je blokirao, Instagram takođe. Ne mogu ni da odgovorim na poruke koliko ima sve... Utisci su perfektni, svi mi čestitaju- kaže on za "Blic", pa nastavlja:

- Iskreno, nisam se nadao, ali kad sam stigao do top tri, rekoh da li je moguće? Nisam uopšte očekivao da, da stignem dotle.

Stefan je bio u timu Dragomira Despića Desingerice.

- Vrlo smo slični. Slična nam je energija. Nema veze da li smo sad u žanru ili ne, ali su nam energije slične. Htio bih da se zahvalim mom mentoru koji je bio uz mene sve vrijeme i bez njega ja ne bih bio gdje sam sad- kaže on i otkrio kakav je Desingerica kada se ugase kamere.

- Lud je skroz. Kada radimo uvijek je tu s nama. Uvijek je znao šta treba, šta je dobro, šta nije. Na primjer, ako ja izaberem neke pjesme, on kaže: 'Nije to dobro", a ja mislim da je dobro. I kada dođem na nastup, vidim i ja da nije dobro. Uvijek je bio u pravu što se tiče tih izbora pjesama- rekao je Stefan.

Naučio sam od Desingerice šta je život

Stefan kaže da je od Desingerice mnogo toga naučio.

-Naučio sam kakav je život, da ima uspona i padova i tada mi je rekao da kada su bili svi komentari žirija loši rekao: "Vidi se da si veliki i da im upadaš u oči i zbog toga hoće da te obore", ali na kraju se sve isplatilo

Tokom takmičenja se oženio

- Mi smo zajedno od 2019. godine. prvo je bilo drugarstvo bilo. Znali smo se puno godina. Bili smo drugari, pa smo spontano ušli u vezu i sada je najveća ljubav moja na svijetu.

On se dotakao da je tokom takmičenja bilo dosta stresnih momenata.

-Kad sam bio prvi put u baražu i tad je bio moj mentor uz mene. Ne želim da idem jer nije, bilo pravedno kako sam otpjevao i kako sam dobio glasove. Nije bilo pravedno i meni je tad mentor rekao: "Ti si velik i treba da ostaneš i da guraš i samo se smej. To ih najviše boli".

Pjesma za preminulu majku

Stefan je prije nekoliko godina izgubio majku, pa je tokom takmičenja bilo trenutaka koje je posvećivao njoj.

Izvor: Pink

- Sve vrijeme. Pjesmu koju sam posvetio njoj kada sam je prvi put izveo, jedva sam izdržao da, da otpjevam do kraja- rekao je on i dodao:

- Bila mi je knedla u grlu kao i sada kada pričam.Treba puno hrabrosti da se izgura tako nešto. To je jednostavno staneš i samo su ti misli na to. I pojavi se ispred tebe i pjevaš tako neku pjesmu koja je takve jačine i nije svejedno. Kada je ona preminula ja sam bio na fakultetu, 2020. godine i to je najteži dio mog života.

Na pitanje da li misli da bi ona bila sada najviše ponosna na njega Stefan kaže:

- Da. Ona je moj najveći anđeo čuvar. Ona je moj vjetar u leđa i šta da se radi? Moram da idem dalje.