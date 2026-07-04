"Nijedan drugi mentor ne bi bio uz mene kao Desingerica": Oglasio se pobjednik Pinkovih zvezda, ne krije emocije

Stefan Cekić, pobjednik Pinkovih zvezda, otkrio je kako je mentor Desingerica verovao u njega od samog početka takmičenja.

Izvor: MONDO

Stefan Cekić rekao je da nije očekivao pobjedu u "Pinkovim zvezdama", kao i da mu je pored supruge i porodice, najveća podrška bio mentor Dragomir Despić Desingerica. On je govorio o prvim utiscima, a Desingerica je pucao od ponosa što je baš njegov kandidat osvojio prvo mjesto.

Desingerica je istakao da je u Stefana vjerovao od prvog trenutka.

"Ja nisam ovo ni zamišljao drugačije. Pričao sam mu kada je odustajao i kada je nepravedno dobijao tri ne da je život pun uspona i padova i da ne može da posustaje", rekao je ponosno, a Stefan se nadovezao:

"Ovakvi kandidati se uvijek dočekaju na noge, to mi je govorio. Ozbiljan protivnik i ozbiljna konkurencija, Zorica nam nije čestitala, najveći kompleks bi mi bio da izgubim od takve konkurencije. Još nije svjestan da je pobijedio."

Na pitanje kakvi su dalji planovi, Desingerica kaže:

"Ide ljeto, on će se posvetiti karijeri i tako treba. On će imati prilike za dobru pjesmu, to ćemo mu dati, a od njega zavisi kako će voditi karijeru. Pjesma će biti u njegovom fazonu da može u kafanama da pjeva. Meni je zanimljivo to što on radi ono što bih ja radio da sam u njegovom žanru. Pobijedio je zbog glasa i energije i ovako se radi posao što sam rekao prvi put kada sam ga vidio. Tako se radi današnja narodna muzika gde ljudi dođu da se provedu."

Pogledajte 01:56 Stefan Cekic je pobednik Pinkovih zvezda: Desingerica van sebe od srece, delirijum u studiju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Bez njega ovo ne bih uspio, da sam bio kod nekog drugog mentora niko ne bi bio uz mene kao on. Od njega možemo da naučimo sve u životu", dodao je pobednik.

Na bini se Stefan borio protiv Džana Imamovića čija je mentorka bila Zorica Brunclik, sa kojom se Despić nije slagao tokom cijelog takmičenja.

"Drago mi je što se ovo desilo, ja sam to tako zamišljao od početka, posebno mi je drago što je bilo drugih ljudi koji su bili favoriti dok je on bio osporavan zbog svog kvaliteta i toga što ga ja guram i forsiram. Hteo je da odustane, ali ja sam mu rekao da mora da ide do kraja. Ja takođe da nisam imao sputavanja ne bih imao goriva da doguram do ovde dokle sam sada, to sam pokušavao na njega da prenesem."

Žena plakala

Na binu je izašla i Stefanova supruga, koja je ronila suze kada je Stefan proglašen pobjednikom.

"Žena mi je najveća podrška", rekao je on, a Jovana je dodala:

"Ja mnogo stresnije doživljavam ove stvari od njega, isplakala sam se što se kaže za sve pare."

Izvor: Blic/ MONDO