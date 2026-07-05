Pobjednik "Pinkovih zvezda" postaje otac, ne krije radost: "Sav se tresem od uzbuđenja"

Stefan Cekić, pobjednik Pinkovih zvezda, otkrio je svoje planove i emotivne trenutke u finalu takmičenja.

Izvor: Pink

Publika je u finalu "Pinkovih zvezda" za pobjednika izabrala Stefana Cekića, koji je tokom takmičenja bio pod mentorstvom Dragomira Despića Desingerice.

Gostujući u emisiji "Premijera – Vikend specijal", Stefan je govorio o pobjedi, odnosu sa mentorom, planovima za budućnost, ali i podijelio lijepe vijesti iz privatnog života.

"Hvala mojoj porodici, mojoj supruzi i mom mentoru. Nijesam očekivao pobjedu, tako da je proglašenje bilo veliko iznenađenje za mene. Bilo je trenutaka kada sam, poslije prvog baraža, razmišljao da odustanem. Despić mi je objasnio da u životu uvijek postoje usponi i padovi, da je to sastavni dio puta i da samo treba da se nasmiješim. Bio je u pravu", rekao je Stefan.

On je tom prilikom otkrio i da će za nekoliko mjeseci postati otac, istakavši da je to jedna od najljepših vijesti u njegovom životu.

"Istina je da ću za nekoliko mjeseci postati otac, sav se tresem od uzbuđenja. Supruga je u drugom mjesecu trudnoće, uskoro ulazi u treći. Ja bih više volio djevojčicu, a supruga dječaka", otkrio je Cekić, a potom govorio o svom mentoru.

Šta mu je savjetovao Desingerica

"On je ponosan na mene. Rekao je da smo najjači i da samo punim gasom nastavimo dalje. Nije bilo svejedno, nijesmo znali kako će sve ispasti, ali iskreno, donijeli smo pobjedu u Srbiju poslije mnogo godina", rekao je Stefan.

Govoreći o žiriju i kolegama iz takmičenja, istakao je da među kandidatima nema rivalstva.

"Sa svim kandidatima smo u kontaktu i družimo se, sve je to prijateljstvo, nikako rivalstvo. Bosanac je stručan, bio je baš zahtjevan. Karleuša je na kraju htjela da me obori, ali ovakvi kandidati se uvijek dočekaju na noge i idu dalje. Despić mi je bio podrška tokom cijele sezone i mnogo mu zahvaljujem na tome", poručio je Stefan.

Prisjetio se najvećeg životnog gubitka

Stefan je govorio i o teškom periodu kroz koji je prošao nakon smrti majke.

"Godine 2021. izgubio sam majku i pjesmu 'Jedna je majka' posvetio sam njoj. Cijeli svijet je vidio tu pjesmu i emocije koje sam unio u nju. To je moj najveći gubitak. Uvijek je bila uz mene, dok sam išao u školu, na takmičenja, uvijek je govorila da sam najbolji. Najviše mi je nedostajala njena čestitka petkom. Malo mi je teško da pričam o tome", rekao je pobjednik Pinkovih zvezda, koji je potom govorio i o tome kako je upoznao i zavolio svoju sadašnju suprugu.

Otkrio kako će potrošiti osvojenih 30.000 eura

"Prije smo bili drugari. Od 2019. godine smo radili zajedno, a kasnije je to preraslo u ljubav. Na Roštiljijadi sam odlučio da je zaprosim, kada smo nastupali kao predgrupa Saši Matiću. Ona je žena mog života, moj život", rekao je Stefan.

Potom je otkrio na šta će potrošiti nagradu od 30.000 eura.

"Nagradu od 30.000 eura uložiću u karijeru. Ovo je tek početak i ova nagrada predstavlja veliku obavezu. Marko Gačić je pozvao kolegu na binu kada sam pobijedio i poželio mi sreću, pa mu se i ovim putem zahvaljujem", poručio je Cekić.