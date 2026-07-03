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Luna posle 8 godina otkrila šta se desilo s honorarom iz Zadruge: Evo da li joj je isplaćen cijeli iznos

Luna posle 8 godina otkrila šta se desilo s honorarom iz Zadruge: Evo da li joj je isplaćen cijeli iznos

Autor Dragana Tomašević
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Luna Đogani otkrila je da li je dobila honorar za učešće u 'Zadruzi' i kako su kazne uticale na njen prihod.

Luna posle 8 godina otkrila šta se desilo s honorarom iz Zadruge: Evo da li joj je isplaćen cijeli i Izvor: Pink screenshot

Luna Đogani je u prvoj sezoni „Zadruge“, u koju je ušla 2017. godine, osvojila drugo mjesto, dok je u drugoj sezoni odnijela pobjedu. Sada je otkrila da li joj je isplaćen honorar za učešće u rijalitiju.

„Da! Imala sam kazne. Kada kršiš pravila, oduzima ti se dio honorara, ali sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila“, rekla je Luna u podkastu kod Bokija 13.

Inače, Luna i Marko trenutno najveću zaradu ostvaruju putem Jutjuba.

Zaradili 400.000 eura za godinu

Luna Đogani i Marko Miljković su tokom 2025. godine od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili oko 400.000 eura.

Pored kanala na kojem objavljuju vlogove, u maju 2024. godine pokrenuli su još jedan zajednički Jutjub kanal na kojem Luna vodi podkast.

Kada se pregledi sa oba kanala saberu, dolazi se do čak 161 milion pregleda.

Zarada od Jutjuba u prosjeku iznosi od 800 do 1.000 eura na milion pregleda, pa se procjenjuje da su Luna i Marko tokom ove godine zaradili više od 400.000 eura.

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Tagovi

Luna Đogani Zadruga luna djogani

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