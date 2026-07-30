Jato kitova ubica ponovo je napalo jedrilicu kod obale Španije i izazvalo novu pomorsku dramu. Orke su uništile kormilo plovila, koje je potom potonulo.

Izvor: Facebook/natgeo

Jato kitova ubica ponovo je potopilo jedrilicu kod severozapadne obale Španije, nastavljajući neobičan niz napada na plovila koji na Iberijskom poluostrvu traje već više od šest godina.

Poslednji incident dogodio se u petak, 24. jula, kada su orke uništile kormilo jedrilice duge 14 metara koja je plovila pod švedskom zastavom u vodama kod Galicije.

Dvoje ljudi koji su se nalazili na brodu uputili su poziv u pomoć, nakon čega ih je španska obalska straža bezbjedno odvukla do obale, prenosi portal Sur in English.

Ovaj slučaj uslijedio je samo nekoliko dana nakon još nekoliko susreta sa orkama u istom području. Među njima je i incident u kojem je potonula jedrilica Idem, nedaleko od rta Estaka de Bares, najsvernije tačke Iberijskog poluostrva. I tada su kitovi ubice uništili kormilo plovila, nakon čega je brod potonuo. Oba člana posade uspješno su spasena.

Prema podacima organizacija koje prate ove događaje, Idem je najmanje osmi brod koji je izgubljen u ovakvim susretima otkako je fenomen počeo.

Od 2020. godine zabilježeno je više od 700 interakcija između orki i plovila, navodi Atlantska radna grupa za orke, špansko-portugalski istraživački tim koji od početka prikuplja podatke o ovom neobičnom ponašanju. Neki susreti završavali su se tek blagim kontaktom, dok su drugi trajali satima, uz uporno udaranje u kormilo broda.

Istraživači vjeruju da u ovim incidentima učestvuje oko 15 jedinki, iz veoma male iberijske populacije koja broji manje od 50 orki. Zbog tako malog broja, Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) ovu populaciju vodi kao kritično ugroženu. Njihova ishrana uglavnom zavisi od atlantske plavoperajne tune.

Dugo se vjerovalo da grupu predvodi ženka poznata kao Bela Gladis (White Gladis). Ime je nastalo nakon prve pretpostavke naučnika da je upravo ona ranije doživela traumatičan susret sa plovilom, zbog čega je počela da udara u kormila, a ostale orke kasnije usvojile isto ponašanje.

Biolog Alfredo Lopes Fernandez iz Atlantske radne grupe za orke rekao je još 2023. godine da je među istraživačima tada jačala teorija da je sve počelo kao odbrambena reakcija na prethodnu traumu. Međutim, naučnici naglašavaju da to ne znači da se orke ljudima "svete", iako se upravo takva interpretacija često pojavljuje na društvenim mrežama.

Zašto orke napadaju brodove?

Odgovor na to pitanje još nije poznat, ali stručnjaci smatraju da je najvjerovatnije riječ o ponašanju koje se prenosi učenjem. Orke su među najdruštvenijim životinjama na svijetu i lako usvajaju navike drugih članova grupe.

Naučnici vjeruju da mlađe jedinke posmatraju odrasle kako udaraju u kormila, a zatim i same ponavljaju isto ponašanje, zbog čega se ono vremenom proširilo kroz cijelu grupu.

Istraživanje objavljeno 2022. godine u časopisu Marine Mammal Science pokazalo je da orke najčešće prilaze jedrilicama i da u velikom broju slučajeva gube interesovanje čim oštete kormilo i zaustave plovilo.

Iako razlog njihovog ponašanja i dalje nije razjašnjen, posledice po mornare mogu biti ozbiljne. Zbog toga nadležne pomorske službe savjetuju da se tokom susreta sa orkama ugasi motor, spuste jedra ako je moguće, isključi autopilot i potpuno pusti kormilo, kako životinje ne bi imale otpor koji bi ih podsticao da nastave udaranje.

Dosadašnja iskustva pokazuju da brodovi čije posade postupe na ovaj način uglavnom pretrpe manju štetu. Nadležne službe takođe pozivaju sve pomorce da prijave svaki susret sa orkama, jer svaki novi slučaj pomaže naučnicima da razjasne misteriju koja traje već godinama.