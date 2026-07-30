U zagrebačkom Zoološkom vrtu, mladi lav Uganda usmrtio je lavicu Tajri, što je izazvalo šok. Stručnjaci istražuju uzroke ovog tragičnog incidenta.

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Veliki šok dogodio se danas u zagrebačkom Zoološkom vrtu, u nastambi za lavove. Prema objavi na zvaničnom Fejsbuk profilu, mladi lav usmrtio je lavicu.

"Mladi lav Uganda napao je lavicu Tajri i usmrtio je. Među divljim životinjama dolazi do sukoba, što je dio njihovog prirodnog ponašanja", saopštili su iz Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Dalje se u objavi navodi da su mladi lavovi izuzetno krupne i snažne zvjeri. Zbog toga je njihovo upoznavanje i spajanje, uz veliku pažnju zaposlenih, praćeno nizom bezbjednosnih mjera.

"Dana 10. jula uspješno su spojeni u pomoćnom prostoru, a od 21. jula zajedno su boravili u spoljašnjem dijelu nastambe Lavlja stena Kidepo. Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja", navodi se u saopštenju.

Čim smo saznali za napad mladog lava na lavicu, preduzeli smo sve mjere u vezi sa bezbjednošću ljudi i životinja, poručili su iz Zoološkog vrta Grada Zagreba. U saradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušaćemo da utvrdimo zašto je došlo do ovog tragičnog događaja.

Uganda i Tajri stigli su u Zagreb radi razmnožavanja u okviru Evropskog programa uzgoja. Sjeverna populacija afričkog lava, kojoj pripadaju, na Crvenoj listi IUCN-a ima status ugrožene vrste (EN). U divljini je ostalo svega oko 250 jedinki te populacije, zbog čega je njihov uzgoj pod ljudskom brigom neophodan, zaključili su.

Inače, prema ranijim objavama, par lavova u Zagreb je stigao nedavno, a javnosti su predstavljeni prije pet dana. Lav Uganda ima pet godina i stigao je iz francuskog Sigeana, dok je lavica Tajri, koja je došla iz mađarskog Vesprema, bila godinu dana starija. Lavove, koji predstavljaju sjevernu populaciju afričkih lavova, u Zagrebu su dočekale dvadesetjednogodišnje lavice Ajana i Njota iz južne populacije iste vrste.

(Jutarnji/MONDO)