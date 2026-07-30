Kodi Miler-Mekinjater i Nikola Kalinić sklopili su veliko prijateljstvo tokom dvije godine u Zvezdi.

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Bivši plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer ostvario je transfer karijere i potpisao višegodišnji ugovor sa Olimpijakosom. Već je stigao u Atinu i počeo sa pripremama za novu sezonu, a u goste mu je stigao omiljeni saigrač i mentor, Nikola Kalinić.

Više puta je Kodi isticao kako su mu Kalinićevi savjeti pomogli tokom perioda na Malom Kalemegdanu, a od njega je mnogo naučio o srpskoj kulturi i mentalitetu. Sada je objavio fotografiju sa zajedničke večere uz zanimljiv opis.

"Uvijek je blagoslov vidjeti mog velikog brata", napisao je Kodi na svom Instagram nalogu.

Kada je napuštao beogradske crveno-bijele, upravo je posebnu poruku imao za Kalinića.

"Hvala ti, Kaliniću, što si me uzeo pod svoje okrilje kao svog nezvaničnog učenika srpske istorije. Nedostajaće mi naši razgovori - i moja beskrajna pitanja o Osmanskom carstvu", napisao je Miler-Mekintajer kada je otišao iz Zvezde.

Podsjetimo, Miler-Mekintajer je potpisao trogodišnji ugovor sa aktuelnim šampionom Evropevredan čak šest miliona evra.