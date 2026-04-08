Luna odgovorila Slobi Radanoviću i njegovoj ženi

Luna i Nina Đogani progovorile su o aktuelnim temama, i osvrnule se na dešavanja iz prošlosti.

Luna Đogani gostovala je sa sestrom Ninom u emisiji Amidži šou, i tom prilikom se dotakla aktuelnih tema. Na samom početku je otkrila zašto se na proslavi njenog 30. rođendana nisu pojavili stric Đole Đogani i njegova supruga Vesna.

- Zvala sam najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, a mi se zaista rijetko viđamo. U dobrim smo odnosima, njegov sin Adrijano je bio pozvan i došao je. Sa njim se i češće viđam - započela je Luna.

Ona je prokomentarisala i izjavu Slobe Radanović da bi sa ženom došao u Luninu emisiju.

- Mislim da je to bilo ironično. Nemam problem da ugostim bilo koga, iako sam ranije bila u sukobu sa mnogima koji su kasnije gostovali kod mene - poručila je Luna.