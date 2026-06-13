Luna Đogani danas odlično zarađuje kao voditeljka i jutjuberka, a evo detalja o njenom obrazovanju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Luna Đogani danas je uspješna voditeljka i jutjuberka, a javnosti je poznata i kao rijaliti učesnica. Svojevremeno je pobijedila u drugoj sezoni „Zadruge“, a mnogi ne znaju detalje njenog obrazovanja.

Luna Đogani završila je privatnu umjetničku srednju školu, gdje je pohađala dramski smjer. Jedna godina školovanja koštala je 10.000 eura, pa su njeni roditelji za četiri godine izdvojili ukupno 40.000 eura.

Tokom učešća u „Zadruzi 2“, Đoganijeva je otkrila da joj je školovanje proteklo prilično lagodno i da je u toj privatnoj školi maksimalno uživala.

Vidi opis Luna Đogani davala 10.000 eura za godinu u privatnoj školi: "Najviša ocjena mi je uvijek bila trojka". Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 5 / 5

„Ma šta smo mi radili u toj školi?! Sjedjeli smo na lejzi begovima i gledali filmove! Sprdali smo se, išli na ekskurzije u Italiju, Španiju, Istanbul i Prag, bilo nam je top! Ali to mnogo košta, 10.000 eura godina! Baš smo uživali. Sve smo imali u školi, kuhinju, kafu... Mi poručimo kinesku hranu i ona nas čeka na odmoru. Bilo nas je malo u odjeljenju, do 15 đaka. Najveća ocjena mi je bila trojka. Nikad nijesam razumjela, kako se zove ono, bre... geometrija“, ispričala je jednom prilikom Luna.

Dodala je i da su istu školu pohađala brojna djeca javnih ličnosti.

Nakon završene srednje škole upisala je Menadžment u turizmu na jednom privatnom fakultetu u Beogradu, a u trenutku ulaska u prvu sezonu „Zadruge“ 2017. godine bila je na drugoj godini studija.