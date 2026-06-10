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U rijalitiju se sukobljavali na krv i nož, sad promijenili ploču: Anabela progovorila o pomirenju s Markom Miljkovićem

U rijalitiju se sukobljavali na krv i nož, sad promijenili ploču: Anabela progovorila o pomirenju s Markom Miljkovićem

Autor Dragana Tomašević
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Anabela Atijas javno priznala da voli zeta Marka Miljkovića

Anabela Atijas javno priznala da voli zeta Marka Miljkovića Izvor: MONDO

Influenserka i voditeljka Luna Đogani već pet godina u braku je sa rijaltii učesnikom i jutjuberom Markom Miljkovićem, sa kojim ima dvije ćerke Miju i Lanu.

Njihova veza započeta je u drugoj sezoni "Zadruge" 14. januara 2018. godine, a već u sledećoj sezoni njih dvoje su se u rijalitiju našli sa Luninim roditeljima Gagijem Đoganijem i Anabelom Atijas

Anabela Atijas tada nije podržala Luninu vezu sa Markom Miljkovićem, prštale su uvrede i prozivke.

-Najiskrenije, mnogo ga volim i poštujem. Otac je mojih unučica i hvala mu na tome što je doprinio tome. Stvarno mislim sve najbolje, promijenilo mi se mišljenje. Ne mogu biti iste okolnosti tada i sada. Pričamo o tamo nekom zatvorenom prostoru gdje su oni bili u nekoj vezi. U momentu kada su se vjerili, sve se promijenilo - objasnila je Atijasova.

- Na mom rođendanu sam mu rekla kad sam držala zdravicu: "Nije tebi lako bilo sa mnom" - prisjetila se pjevačica u "Amidži šou" prošle godine.

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Tagovi

anabela atijas Zadruga Marko Miljković Luna Đogani

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