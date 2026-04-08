logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Oni nisu u toj ekipi": Lunu pitali zašto nije pozvala Đoleta i Vesnu na 30. rođendan, ostala zatečena

Autor Marina Cvetković
0

Blogerka i pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani, gostovala je sinoć u Amidži šou, gde je govorila o brojnim aktuelnostima iz svog života.

Lunu pitali zašto nije pozvala Đoleta i Vesnu na 30. rođendan Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Luna je nedavno proslavila trideseti rođendan, a na spisku zvanica nisu se našli Đole i Vesna Đogani.

Njih smo nedavno usnimili na aerodromu, i upitali ih zašto nisu prisustvovali na proslavi, evo šta je Vesna rekla:

Pogledajte

00:20
"Luna nas nije ni zvala na rodjendan": Vesna Djogani otvoreno o sukobu u porodici
Izvor: MONDO
Tim povodom, Luni su sinoć postavili pitanje zašto ih nije zvala, a ona je ostala pomalo zatečena.

"Videla sam da su komentarisali. Prosto, zvala sam samo svoje najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, koji su tu u mom životu. Mi se baš retko viđamo iako nismo u lošim odnosima, naprotiv, u dobrim smo odnosima. Viđamo se u toj porodičnoj kući, to smo rekli već sto puta", istakla je Luna, pa otkrila da je njihov sin Adriano bio pozvan.

"Adriano je bio pozvan i došao je, hvala mu na tome. On je mene zvao na njegov 18. rođendan, tako da sam uzvratila poziv. Sa Adrianom se više viđam. To mi je i logičnije, mi smo ta ekipa dece. Prosto, sa Vesnom i Đoletom se stvarno ne čujem i ne viđam svakodnevno, a Adriano je često tu u Zemunu, kad smo kod tetke viđamo ga i družimo se sa njim, volimo ga, tako da nije da nisu pozvani, nego, tu je bilo samo mojih tridesetak ljudi sa kojim sam u kontaktu svakodnevno i to je to, zaista nije ništa drugo", rekla je Luna Đogani u emisiji kod Ognjena Amidžića.

Tagovi

Luna Đogani vesna đogani Đole Đogani

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ