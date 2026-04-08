Blogerka i pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani, gostovala je sinoć u Amidži šou, gde je govorila o brojnim aktuelnostima iz svog života.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Luna je nedavno proslavila trideseti rođendan, a na spisku zvanica nisu se našli Đole i Vesna Đogani.

Njih smo nedavno usnimili na aerodromu, i upitali ih zašto nisu prisustvovali na proslavi, evo šta je Vesna rekla:

Pogledajte 00:20 “Luna nas nije ni zvala na rodjendan”: Vesna Djogani otvoreno o sukobu u porodici Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Tim povodom, Luni su sinoć postavili pitanje zašto ih nije zvala, a ona je ostala pomalo zatečena.

"Videla sam da su komentarisali. Prosto, zvala sam samo svoje najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, koji su tu u mom životu. Mi se baš retko viđamo iako nismo u lošim odnosima, naprotiv, u dobrim smo odnosima. Viđamo se u toj porodičnoj kući, to smo rekli već sto puta", istakla je Luna, pa otkrila da je njihov sin Adriano bio pozvan.

Vidi opis "Oni nisu u toj ekipi": Lunu pitali zašto nije pozvala Đoleta i Vesnu na 30. rođendan, ostala zatečena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 5 / 5

"Adriano je bio pozvan i došao je, hvala mu na tome. On je mene zvao na njegov 18. rođendan, tako da sam uzvratila poziv. Sa Adrianom se više viđam. To mi je i logičnije, mi smo ta ekipa dece. Prosto, sa Vesnom i Đoletom se stvarno ne čujem i ne viđam svakodnevno, a Adriano je često tu u Zemunu, kad smo kod tetke viđamo ga i družimo se sa njim, volimo ga, tako da nije da nisu pozvani, nego, tu je bilo samo mojih tridesetak ljudi sa kojim sam u kontaktu svakodnevno i to je to, zaista nije ništa drugo", rekla je Luna Đogani u emisiji kod Ognjena Amidžića.

Pogledajte slike sa proslave: