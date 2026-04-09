"Zabaguje kad priča, ChatGPT mu sastavlja rečenice": Nina i Luna Đogani šokirale izjavom o Gagiju, svađa se sa robotom

Ćerke poznatog muzičara nasmijale su sve svojoj izjavom.

Sestre Luna i Nina Đogani, ćerke poznatog densera Gagija Đoganija, otkrile su neke manje poznate detalje o njihovoj porodici. Gostujući u emisiji "Amidži šou" govorile su o njihovom odnosu sa ocem te su otkrile šta ih nervira.

Kako kažu, one obavljaju komunikaciju sa njim virtuelnim putem. Sestre su priznale da nailaze na prepreke u komunikaciji s aocemzbog čega se, kako su rekle on oslanja na vještačku inteligenciju.

Mlađa ćerka Nina je, odgovarajući na pitanje šta joj najviše smeta kod oca, kroz smjeh opisala kako izgleda njihovo svakodnevno dopisivanje.

"Što nekad zabaguje kad pričamo i onda ga ništa ne razumijem, a imam i ja to nekad. Nekad pokušava nešto da mi objasni, ali nije to dovoljno razradio u svojoj glavi. Mi se dopisujemo preko ChatGPT-ja, on mu sklopi rečenicu i onda mi on pošalje".

Luna Đogani s eodmah nadovezala na sestrinu izjavu. Influenserka je publici otkrila da popularni denser ide i korak dalje, te da redovno ulazi u rasprave sa četbotom jer u potpunosti ne shvata kako on zapravo funkcioniše i očekuje ljudsku reakciju.

"Previše vjeruje vještačkoj inteligenciji. On se svađa sa ChatGPT-jem. Kaže mu: 'Je li sam ja tebe platio da ti meni tako hladno odgovaraš', ne kapira da priča sa robotom. Naljutiće se sad na nas, ali moram da kažem, tražio nam je da mu namjestimo da ta vještačka inteligencija bude malo više empatična - rekla je Luna.

Luna Đogani nedavno je proslavila 30. rođendan, napravila je gala slavlje, a na spisku zvanica nisu se našli Đole i Vesna Đogani. Ona je sada otkrila zbog čega ih nije pozvala.

"Vidjela sam da su komentarisali. Prosto, zvala sam samo svoje najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, koji su tu u mom životu. Mi se baš retko viđamo iako nismo u lošim odnosima, naprotiv, u dobrim smo odnosima. Viđamo se u toj porodičnoj kući, to smo rekli već sto puta", istakla je Luna u emisiji "Amidži šou", pa otkrila da je njihov sin Adriano bio pozvan.

