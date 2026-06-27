Privatni život Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića intrigira javnost, dok Valjevci smatraju da je ona "tajna nevjesta".

Izvor: Instagram/printscreen/jagodenamagli

Privatni i poslovni život glumice Jelisavete Orašanin i nekadašnjeg košarkaša Miloša Teodosića različito doživljavaju ljudi u Beogradu i Valjevu.

Glumica i sportski direktor Košarkaškog kluba Crvena zvezda oduvijek su se trudili da privatni život sačuvaju daleko od očiju javnosti. Upravo zbog toga stanovnici Teodosićevog rodnog grada njegovu bivšu suprugu i danas nazivaju „tajna nevjesta“, jer je, kako tvrde, gotovo nikada nijesu viđali u Valjevu.

Iako je Teodosić rođen u Valjevu, njegovu suprugu Jelisavetu, od koje se razvodi i za koju mediji navode da je već uplovila u vezu sa kolegom Pavlom Mensurom, građani tog grada rijetko su viđali, zbog čega su se godinama pojavljivale različite spekulacije o tome koliko često porodica boravi u njegovom rodnom kraju.

„Koga tražite? Teodosiće. A znam, oni su na drugom kraju. Nije vam Miloš tu, on dolazi, ali rijetko. Dobra je to familija, poštena, radna i vrijedna. Jelisavetu ne znam, nikad je nijesam vidio, ne znam da li ju je neko ikad vidio u gradu, ona je za nas tajna nevjesta. Garantujem da ni na mapi ne zna gdje je Valjevo. Malo da se našalim. Nema veze, samo neka se ljudi vole“, rekao je mještanin koji se predstavio kao Momčilo.

Nakon što smo mu rekli da je njihov brak okončan i da se razvode, ostao je zatečen.

„Au, to nijesam znao. Pa kako? Nemoguće, pa snajku valjevsku nijesmo ni vidjeli. Dobro, to ste ih vi iz medija nešto posvađali, ali pomiriće se, polako. U tom slučaju ne bih ulazio u bračnu problematiku. Više sam želio da nam tako vrsna glumica i umjetnica dođe u naš kraj, posebno jer je ovo lijep grad i ima mnogo znamenitosti, što je važno za kulturu“, rekao je Momčilo.

Vidi opis „Na mapi ne zna gdje je Valjevo, ona je 'tajna nevjesta'“: Građani Teodosićevog rodnog grada opleli po Jelisaveti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 10 / 10

U razgovoru sa drugim mještanima Valjeva, koji su ujedno i komšije porodice Teodosić, domaći mediji saznali su da svi o bivšem košarkašu imaju samo riječi hvale. Lijepo mišljenje imaju i o njegovoj porodici, ali i o bivšoj supruzi, iako priznaju da je gotovo nijesu viđali.

„Jelisavetu nikad ovdje nijesam vidio, a Miloša jesam. Najčešće na benzinskoj pumpi i to sa djecom“, rekao je jedan stanovnik Valjeva.

Poznato je da su i glumica i sportista tokom svih godina braka nastojali da zaštite porodični život od pažnje javnosti. Dok je Teodosić zbog sportske karijere godinama živio u inostranstvu, Jelisaveta je bila posvećena porodici i glumačkim projektima, pa su zajedničke trenutke uglavnom čuvali daleko od očiju javnosti.

Kraj jedne ljubavi

Iako interesovanje za njihov privatni život ne jenjava, par je godinama pokazivao da im je najvažnije da porodične trenutke sačuvaju za sebe, daleko od kamera i medijskih naslova.

Njihova ljubavna priča, krunisana brakom 2017. godine, nakon što su se prije vjenčanja, kako je glumica jednom prilikom otkrila, vidjeli svega 18 puta, doživjela je krah.

Prema navodima medija, Jelisaveta je ubrzo uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, dok je Teodosić, kako prenosi Kurir, u potpunosti posvećen poslovnim obavezama. Ekipa tog lista fotografisala ga je nakon izlaska iz kancelarije.