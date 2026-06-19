Jelisaveta Orašanin potvrdila da se razvodi? Poznata glumica uklonila Miloševo prezime

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić stavili tačku na devetogodišnji brak, a detalji o njihovom razvodu šokirali su javnost.

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

Početkom juna javnost je šokirala informacija da se glumica Jelisaveta Orašanin i trofejni košarkaš, a sada sportski direktor KK Crvena zvezda razvode. U međuvremenu isplivali su brojni detalji iz njihovog braka.

Naime, nakon krize koju su imali prije dvije godine, par nije uspio da prevaziđe razmirice. Stavili su tačku na 9 godina braka, a sve se završilo u korektnim odnosima.

Nakon što se danima govorilo o kraju ljubavi, kao i o navodnoj Jelisavetinoj vezi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, ona je sada donijela drastičnu odluku.

Izvor: Instagram/Jagodenamagli

Glumica koja je na društvenim mrežama bila potpisana kao Jelisaveta Orašanin Teodosić sada ponovo ima samo djevojačko prezime.

Miloš je nedavno prvi put viđen bez burme na ruci i to kada je predstavljan kao direktor u KK Crvena zvezda, te je i to bio jasan znak da je sa brakom gotovo.

Akteri se nisu oglašavali o ovim navodima, ali su neki suptilni znaci ipak dovoljni da svima sve bude jasno.

Bajkovito vjenčanje u Beogradu nakon 4 mjeseca veze

Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin nakon četiri mjeseca veze izgovorili 2017. godine sudbonosno "da" u jednom beogradskom restoranu.

Obezbeđenje na vjenčanju bilo je slično kao i prije tri godine na Svetom Stefanu, kada se oženio Novak Đoković. Teo je angažovao pedesetak telohranitelja, koji čak ni mladinoj sestri nisu dozvolili da uđe u objekat dok im nije pokazala pozivnicu. Slavlje je krenulo od ranog jutra u beogradskom naselju Žarkovo, u domu porodice Teodosić. Prvo je stigao košarkašev rođeni brat Jovan s posluženjem, a onda i rođaci iz Valjeva, prijatelji i muzičari.

Jelisaveta Orašin nije htjela da uzme Miloševo prezime

Čini se da je kod poznatog para sve išlo spontano i neočekivano, pa su tako u brak stupili i nakon samo 4 meseca veze. Ubrzo su zasnovali porodicu i dobili ćerku i sina.

Bilo je zanimljivo i to što je do same svadbe glumica bila pri odluci da svoje djevojačko prezime umjesto da uzme Miloševo.

"Iznenadila sam ga prezimenom. Prije nego sam upoznala Miloša, razmišljala sam o prezimenu i rekla sam da ga nikada neću promijeniti. Rekla sam da je baš zvučno. Posle kad smo počeli da pričamo o djeci i porodici sam počela da razmišljam o svemu. Rekla sam sebi da ću ja jednog dana imati djecu sa njim i da će ta djeca da se prezivaju Teodosić. Razmišljala sam i shvatila da će me deca pitati kako sam ja Orašanin, a ostali Teodosić. U tom momentu sam riješila da svi budemo Teodosić", objasnila je glumica.

Izvor: Kurir/ MONDO