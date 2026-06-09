Jelisaveta i Teodosić oduvijek su svoj privatan život čuvali daleko od očiju javnosti, ali jos prije 3 godine se spekulisalo da u njihovom odnosu nešto ne štima.
Jelisaveta Orašanin još uvijek se nije oglašavala povodom razvoda od košarkaša Miloša Teodosića. Međutim, mnogi sada komentarišu njene nedavne objave na društvenim mrežama i komentarišu da djeluje kao da je kroz njih nagovještavala da u njenom braku nije sve kako treba.
Jelisaveta je često objavljivala zagonetne poruke na Instagramu, jedna od njih je objavljena baš u periodu kada se govorilo o tome da se supružnici razvode i da im je brak u krizi.
Jelisaveta se iselila iz stana, pa provocirala: Svi se pitaju da li je ovom rečenicom objavila krah braka
"Odlučio je da me ostavi zbog neke manastirske verzije mene", pisalo je u opisu fotografije, a sada se svi pitaju da li je ovim najavila krah braka.
Takođe, bilo je još misterioznih poruka, a jedna je podigla baš veliku prašinu u javnosti, a jedna od njih je neonska reklama na kojoj je pisalo: "Ne zaboravi da se vratiš kući".
Izvor: Blic/ Mondo