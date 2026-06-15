"Normalno je da hoće da budu sa mnom": Jelisaveta se razvela od Teodosića, ovo joj je zamijerao u odnosu sa djecom

Jelisaveta Orašanin je svojevremeno istakla da je djeci maksimalno posvećena i da im želi pružiti zabavno i srećno detinjstvo, iako su različitih karaktera.

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

Jelisaveta Orašanin stavila je tačku na brak sa nekadašnjim košarkašem Milošem Teodosićem i uživa u ljubavi sa kolegom Pavlom Mensurom, koji je više od deceniju mlađi od nje. O njenom odnosu sa Teom se i te kako priča, a ona je mnogo puta u javnosti iskreno govorila o Milošu i njihovoj porodici.

"Djecu volim isto, ali drugačiji su karakterom, Petra je meni kao drugarica: 'Nemoj da me grliš, nemoj...', taktilnost joj malo manjka, a Bogdan bi sada tebi pritrčao u zagrljaj. Bogdan je mazniji, pa onda samim tim i mnogo više emocija ispoljavate. Ali, niko ne može da me nasmije kao Petra, to potpisujem, duhovita je strašno. Ona je hrabrica, sjećam se upadne u bazen, mi je bukvalno za kosu izvadimo, i ona opet, dok je Bogdan... Ja uopšte nisam imala boju napred, samo na leđima od male koale koja neće da se odvoji od mene. Kao, vidi kakva ti je boja, vidi kako su ti crna leđa... Drugačiji su, ali volim ih isto", iskreno je govorila Jelisaveta jednom prilikom, te istakla da je djeci maksimalno posvećena.

"Trudim se da budem tu za njih uvijek i da im djetinjstvo činim zabavnim", pričala je ona, pa otkrila da je Milošu znalo da zasmeta što se takmiči sa sinom i ćerkom.

"Ja sam od onih roditelja koji se spuštaju sa djecom niz tobogan i takmičim se sa njima. Nekada ih pustim, nekada ne, onda Miloš kaže: 'Da li je moguće da im to radiš?'... Pa, neka malo... Bude: 'Hajde, stigni me!'. U parku sam najaktivinija i normalno da hoće da budu sa mnom kada ih najbolje zabavljam", rekla je tad ponosno za "Balkansku ulicu" na Blic TV.

"Bilo je samo pitanje trenutka kad će pući sve"

Žena koja živi blizu stana u kom su zajedno živjeli Jelisaveta i Miloš otkrila je, podsjetimo, niz informacija o njima.

"Šta da vam kažem, meni su oni oduvijek djelovali pomalo udaljeno. Kao da među njima nikada nije bilo prave hemije. On je bio povučen i zatvoren, ona rezervisana...", rekla je ona.

"Sve je to djelovalo više kao navika nego kao ljubav. Ipak, imaju divnu djecu, zaista lijepo vaspitanu, i kao komšije su uvijek bili korektni. Ali iskreno, mislim da je razvod bio samo pitanje trenutka", kaže ona za "Informer".

Izvor: Blic/ MONDO